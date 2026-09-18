El INE recorta el crecimiento del PIB en 2025 al 2,6%, eleva el de 2024 al 3,7% y rebaja el de 2023 al 2,4%

Archivo - Varios billetes sujetos con pinzas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado este viernes dos décimas a la baja el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español en 2025, hasta el 2,6%, al tiempo que ha elevado en otras dos décimas el de 2024, al 3,7%, y ha recortado en una décima la evolución económica del país en 2023, hasta el 2,4%, considerándose este último dato como definitivo.

El organismo ha realizado estas correcciones para el periodo 2023-2025 en el marco de la revisión ordinaria de las cuentas nacionales.

Tras estos ajustes, la estimación del PIB anual a precios corrientes de 2025 alcanza los 1.693.738 millones de euros, un 0,5% superior al nivel inicialmente estimado por Estadística.

En esta ocasión, el INE ha llevado a cabo la revisión ordinaria para los años 2023, 2024 y 2025 con mayor detalle de la información publicada en los datos definitivos (2023) que en los provisionales (2024) o de avance (2025).

Este proceso se realiza de forma coordinada con el Banco de España (en las cuentas financieras y las estadísticas de Balanza de Pagos y posición de inversión internacional) y con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) (en las Cuentas de las Administraciones Públicas).

2025: MENOR CONTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA

El PIB registró en 2025 un crecimiento en volumen del 2,6%. En cuanto a la composición del crecimiento, se ha estimado ahora menor contribución de la demanda interna (3,4%, frente al 3,5% previo) y de la externa (-0,8%, frente al -0,7%).

Por lo que se refiere a la demanda nacional, la variación interanual del gasto en consumo final se ha revisado hasta el 2,9%, desde el 3,1% estimado previamente. Y el de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se ha revisado tres décimas a la baja, hasta el 3,1%. De su lado, la tasa de variación del gasto en consumo final de las Administraciones Públicas se mantiene en el 2,4%.

Por su parte, la formación bruta de capital situó su tasa en el 6%, frente al 5,8% anterior. Esto se debe, principalmente, al crecimiento del 73% en términos corrientes de la variación de existencias en 2025, en línea con los aumentos registrados en otros países europeos como Alemania, Francia, Bélgica o el conjunto de la UE-27 (109,7%).

La variación de la formación bruta de capital fijo se ha estimado en el 5,4%, frente al 5,8% previo, debido a la revisión al alza del índice de precios del activo de la vivienda.

En lo que respecta a la demanda externa, el incremento de las exportaciones se desaceleró al 2,6%, frente al 3,6% estimado en marzo. Por su parte, las importaciones crecieron un 5,5%, frente al 6,2% previo.

El deflactor implícito del PIB se ha revisado del 2,9% de la estimación anterior al 3%. Teniendo en cuenta el efecto conjunto de las variaciones en términos de volumen y del deflactor, la variación interanual del PIB a precios corrientes se situó en el 5,7%, frente al 5,8% adelantado.

Con ello, el valor del PIB a precios corrientes para 2025 fue de 1.690.012 millones de euros, 2.860 millones más que el inicialmente estimado (un 0,2% más).

Teniendo en cuenta todo lo anterior y la estimación actualizada de los flujos de renta con el resto del mundo, se obtiene que la renta nacional bruta de España se situó en 1.693.738 millones de euros en 2025, un 6,2% superior a la del año 2024 y un 0,5% por encima de la estimada en marzo.

En cuanto al empleo, la tasa de variación en términos de puestos de trabajo se ha mantenido en el 2,8%. Por su parte, las horas trabajadas crecieron un 2% (frente al 2,1% previo) y la remuneración de asalariados un 7,2% (misma tasa que la anteriormente estimada).

La productividad --medida como el cociente entre la tasa de variación del PIB en volumen y la de las horas trabajadas-- creció un 0,6% para el total de la economía, una décima menos que la estimación adelantada.

REVISIÓN AL ALZA DEL PIB DE 2024 Y REBAJA PARA 2023

La actualización del INE apunta a que el crecimiento en volumen del PIB en 2024 respecto a 2023 se cifra en el 3,7%, frente al 3,5% publicado en septiembre del año pasado.

En 2024 se ha revisado la formación bruta de capital una décima a la baja, aunque con una evolución diferente entre sus componentes. En el caso de la formación bruta de capital fijo, su tasa de variación se ha revisado al 7,5%, frente al anterior 5,5% en términos corrientes, con un crecimiento de los activos de la propiedad intelectual y de los activos de la construcción del 8,9%. Como resultado, este agregado aumenta en 4.217 millones la estimación anterior.

En el caso del otro componente, las existencias, en 2024 se situaron en 5.800 millones, con una revisión a la baja de 4.668 millones respecto a la estimación avance.

Las ramas que más destacaron por su aportación a la revisión del PIB fueron la agricultura (con un crecimiento del 15,0%) y las actividades profesionales y científicas (8,3%) en las que la revisión de la producción también influyó en la formación bruta de capital fijo de los activos inmateriales (I+D, programas informáticos, bases de datos y resto de activos de la propiedad intelectual).

Por el contrario, se ha revisado a la baja el valor añadido del comercio, transporte y hostelería (hasta el 1,8%), de las actividades inmobiliarias (al 0,9%), de las actividades artísticas y recreativas (al 0,7%) y de la construcción (al -0,9).

El crecimiento nominal del PIB fue del 6,8%, frente al 6,4% previo, mientras que el deflactor implícito del PIB se revisó dos décimas a la baja, hasta el 3,1%. Así, el PIB a precios corrientes para 2024 se situó en 1.598.588 millones de euros, 4.258 millones más que la estimación anterior.

En cuanto al empleo, la tasa de variación en términos de puestos de trabajo se ha revisado tres décimas al alza, hasta el 2,9%. Por su parte, las horas trabajadas crecieron un 2,8% (frente al 2,2% previo) y la remuneración de asalariados un 7,2% (frente al 7,1% anteriormente estimado). La productividad creció un 0,9% para el total de la economía, tres décimas menos que la estimación adelantada.

Por último, la tasa de variación del PIB en volumen se cifra en un 2,4% para el año 2023. Esta estimación pasa a ser definitiva y rebaja una décima el dato provisional.