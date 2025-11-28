El IPC de Francia se mantiene estable en el 0,9%

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Francia se ha mantenido estable en tasa interanual durante el mes de noviembre, con una lectura del 0,9%, según el dato preliminar avanzado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee).

De su lado, el dato armonizado de inflación, empleado por Eurostat en sus estadísticas, también se ha mantenido estable en el penúltimo mes de 2025, con una tasa interanual del 0,8%, entre las más bajas de la zona euro.

"La estabilidad de la inflación debería atribuirse a una desaceleración de los precios de los servicios, impulsada principalmente por los servicios de comunicación, y a una caída más pronunciada de los precios de los bienes manufacturados", ha explicado el instituto estadístico del país galo, que advierte de que, por contra, se aprecia una disminución más moderada en el coste de la energía.

En concreto, en el mes de noviembre, el precio de la energía ha registrado una bajada interanual del 4,6%, frente al descenso del 5,6% en octubre, mientras que los alimentos frescos se han abaratado un 2,8%, después de caer un 2,2% el mes anterior. De su lado, los servicios se encarecen un 2,2%, dos décima menos que en octubre.

En la comparativa mensual, el IPC de Francia registraría en noviembre una caída del 0,1%, tras subir una décima en octubre, a pesar del repunte en los precios de la energía, mientras que el los alimentos debería mantenerse estable.

Por otro lado, Insee ha confirmado este viernes la aceleración del crecimiento del PIB francés al 0,5% en el tercer trimestre desde el 0,3% de los tres meses anteriores.