Lagarde considera que la solución para Francia está en casa y aleja una intervención del BCE

Archivo - 16 March 2023, Hesse, Frankfurt_Main: Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB) speaks at a press conference on the Bank's current Governing Council meeting. Photo: Boris Roessler/dpa - Boris Roessler/Dpa - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Francia deberá resolver a nivel doméstico mediante políticas fiscales sus dificultades, después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Christine Lagarde, haya enfriado la posibilidad de que la entidad pudiera llegar a intervenir para aliviar las presiones sobre la deuda soberana del país galo.

"Hay circunstancias particulares que hacen que algunos países se vean más afectados, y Francia es un claro ejemplo", ha comentado la banquera central de la eurozona durante el evento CNN Global Perspectives, celebrado en Bangkok, donde ha afirmado que "la solución principal y prioritaria reside en Francia, y tiene que ver con las políticas fiscales".

En esta línea, el gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, defendía la semana pasada que no se dan las condiciones para una intervención del BCE, cuya misión es combatir la inflación, "no resolver los problemas presupuestarios de Francia".

En este sentido, Moulin apostaba por tomar medidas, ya que las soluciones a la situación "están en casa", empezando por aprobar un presupuesto y comprometerse a controlar el déficit.

Posteriormente, en un acto organizado por el Atlantic Council, Lagarde ha añadido que, en los mercados de capitales, "existe una competencia muy fuerte por la financiación, mayor que en mucho tiempo" debido a la cantidad de financiación a largo plazo que buscan las grandes empresas tecnológicas para desarrollar el ecosistema de la IA.

Por otro lado, en cuanto a la política monetaria, Lagarde ha reiterado que el BCE está tratando de determinar si existe el riesgo de efectos de segunda ronda y cómo anticiparlos mejor, aunque ha asegurado que "todavía no vemos nada de eso", aunque ha advertido de la necesidad de ser extremadamente cuidadosos para detectar cualquier señal.

Tras haber acometido dos subidas en los tipos de interés para hacer frente al aumento del coste de la vida impulsado por la crisis de los precios de la energía a raíz de la guerra en Oriente Próximo, el consenso del mercado apunta actualmente a que la institución podría esperar hasta diciembre, cuando actualizará sus proyecciones macroeconómicas, antes de volver a subir el precio del dinero.