Maersk suspende "con efecto inmediato" el transporte marítimo en numerosos países de Oriente Próximo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La naviera danesa Maersk ha anunciado este miércoles que suspende temporalmente la aceptación de reservas para transportar mercancías vía marítima con destino y procedencia en Emiratos Árabes Unidos, Omán (excepto el puerto de Salalah), Iraq, Kuwait, Catar, Baréin y los puertos de Dammam y Jubail (Arabia Saudí) hasta nueva orden.

Según ha comunicado mediante nota de prensa, el aviso tiene "efecto inmediato", aunque se permitirá agendar el transporte de alimentos, medicinas y otros "bienes esenciales". Esto aplica también a la movilidad a través de dichos países.

Asimismo, ha paralizado la aceptación de "carga refrigerada, peligrosa o especial" con destino u origen en los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irak, Kuwait, Catar, Baréin y Arabia Saudí hasta nuevo aviso.

También ha suspendido todas las nuevas reservas entre India, Pakistán, Bangladés y Sri Lanka y Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Irak, Kuwait y Arabia Saudí (solo Dammam y Jubail). Esta suspensión no se aplica a otros corredores comerciales.

Maersk ya no aceptará "cargas peligrosas" hacia y desde Israel, aunque el resto de envíos hacia y desde este país seguirán aceptándose. Maersk continuará gestionando cargas desde y para Jordania y Líbano.

En cuanto a los envíos ya reservados, pero no cargados, la multinacional ha instado a los clientes a contactar con sus representantes locales de Maersk para explorar alternativas de transporte. Respecto a los envíos en tránsito, se están desviando las rutas para almacenar los bienes dentro de la región o países circundantes.