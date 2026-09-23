La OCDE eleva la previsión de crecimiento de España al 2,6% para este año, pero sube la inflación al 3,7%

Bandera de España - Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)ha revisado al alza las perspectivas de crecimiento para la economía española para los próximos años y ha fijado el incremento del producto interior bruto (PIB) para 2026 en el 2,6%, cuatro décimas más que las anteriores previsiones, y en el 1,8% para 2027, una décima más.

No obstante, el organismo ha alertado del incremento de los precios en España y ha elevado la tasa de inflación hasta el 3,7% para 2026, cuatro décimas por encima de las previsiones de junio, y hasta el 3,4% para 2027, lo que supone un incremento del 0,5%.

La OCDE ha avisado de que el crecimiento global se moderó en el primer semestre de 2026, aunque se mantuvo "sólido" en muchos de los países, peso a los efectos adversos del conflicto en Oriente Próximo.

Precisamente, la guerra de Irán se sitúa como el elemento de mayor incertidumbre para las perspectivas económicas globales en los próximos meses, mientras los precios de la energía continúa presionando a los mercados.

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