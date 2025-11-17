El PIB de Japón retrocedió un 0,4% en el tercer trimestre ante la caída de las exportaciones y la inversión

Archivo - FILED - 19 February 2016, Hamburg: A view of bank notes of the Japanese currency Yen lying on a table. Japan's central bank is issuing a new banknote series for the first time in 20 years. Photo: picture alliance / dpa - picture alliance / dpa - Archivo

El producto interior bruto (PIB) de Japón sufrió una contracción del 0,4% en el tercer trimestre respecto de los tres meses anteriores, cuando había crecido un 0,6%, como consecuencia de la fuerte caída de las exportaciones y de la inversión del sector privado en medio de la incertidumbre por las tensiones comerciales desatadas por Estados Unidos, según los datos publicados por la Oficina del Gabinete del Gobierno.

En concreto, el crecimiento del consumo privado en Japón registró en el tercer trimestre una sustancial desaceleración con un aumento trimestral del 0,1%, frente al incremento del 0,4% del segundo trimestre, que no pudo ser compensada por el aumento del consumo público, que creció un 0,5%, cuatro décimas más que en los tres meses anteriores.

De su lado, la formación bruta de capital fijo entre los meses de julio y septiembre registró una contracción del 0,6%, después del aumento de seis décimas en el trimestre anterior.

Asimismo, las exportaciones sufrieron en el tercer trimestre una caída del 1,2% en comparación con los tres meses anteriores, cuando habían aumentado un 2,3%. En el caso de las importaciones, estas bajaron un 0,1%, frente al aumento del 1,3% en el segundo trimestre.