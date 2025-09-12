El PIB de Reino Unido se estancó en julio ante la desaceleración de los servicios y la caída de la industria

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres. - MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido se estancó en el mes de julio en comparación con el mes anterior, cuando la actividad avanzó un 0,4%, mientras que en términos interanuales el crecimiento fue del 1,4%, según ha informado este viernes la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

El sector servicios creció en el séptimo mes del año un 0,1%, dos décimas menos, al tiempo que el manufacturero retrocedió un 0,9% frente al alza previo del 0,7%. La construcción creció un 0,2% en julio tras hacerlo con un 0,3% en junio.

Así, el PIB británico creció un 0,2% entre mayo y julio de 2025 respecto de los tres meses anteriores, una décima menos. Esta evolución obedeció a la mejora del 0,4% en los servicios y del 0,6% de la construcción, aunque la industria se dejó un 1,3% en el periodo.

Se estima que el PIB creció un 1,2% durante el trimestre finalizado en julio de 2025 en comparación con el cerrado doce meses atrás.