El PIB de Reino Unido retrocedió un 0,1% en octubre, su segunda contracción mensual consecutiva

Actualizado: viernes, 12 diciembre 2025 11:35
MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una contracción del 0,1% en octubre respecto del mes anterior, cuando también retrocedió una décima, mientras que en agosto se había estancado, según los datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

En concreto, durante el pasado mes de octubre los servicios cayeron un 0,3% menaual y la construcción un 0,6%, mientras que la producción creció un 1,1% respecto del mes de septiembre.

No obstante, en comparación con el mismo mes de 2024, se estima que el PIB del Reino Unido aumentó un 1,1% en octubre de 2025.

De su lado, el PIB británico cayó un 0,1% en el trimestre hasta octubre, en comparación con los tres meses hasta julio de 2025, después de la expansión del 0,1% en el trimestre hasta septiembre de 2025 y del 0,2% en el trimestre hasta agosto de 2025.

Se trata de la primera caída trimestral del PIB real desde diciembre de 2023.

 

