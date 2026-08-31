El plan económico para Ceuta incluirá bonificaciones a la contratación y facilidades de acceso a ERTEs

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista para la cadena Ser de este lunes, 31 de agosto - Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U.

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará este martes bonificaciones del 75% en las cuotas que pagan los empresarios a la Seguridad Social tanto en la ciudad autónoma de Ceuta como en la de Melilla para los años 2026 y 2027, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con la cadena SER recogida por Europa Press.

En concreto, el jefe del Ejecutivo ha explicado que las cotizaciones de los empresarios de ambas ciudades autónomas se verán reducidas en un 75% tanto este año como el próximo con el objetivo de relanzar sus economías.

Según han explicado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Trabajo, se prevé elevar del 50% al 75% las bonificaciones para la contratación de trabajadores, así como otras medidas para facilitar que las empresas puedan acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) "con todas las garantías", ofreciendo acceso pleno a la prestación por desempleo (sin consumo del paro) y con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales.

Estas medidas forman parte del plan económico que el Gobierno anunció para la ciudad autónoma de Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma a finales de julio y que contendrá además ayudas directas a autónomos y empresas de la zona.

Este plan extraordinario estará dotado con 168 millones de euros, según la cifra aportada hoy por el presidente del Gobierno, y supone una ampliación del plan especial para diversificar las fuentes del crecimiento económico de Ceuta que se puso en marcha en el año 2022.

"Vamos a aprobar una ampliación extraordinaria de ese plan (el especial puesto en marcha en 2022) con 168 millones de euros, es decir el 8% del Producto Interior Bruto de Ceuta, precisamente para reactivar y relanzar la economía ceutí", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha apuntado que las bonificaciones a la contratación se aplicarán también a los empresarios de Melilla "por el reflejo que hay de una ciudad a otra y por la realidad que comparten".