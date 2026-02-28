El PP pide cuentas al Gobierno por inventarse el fondo soberano 'España crece' cuando ya tenía al ICO

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios de comunicación a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha puesto en cuestión que el Gobierno haya impulsado el fondo soberano 'España Crece', que fue anunciado recientemente por el presidente Pedro Sánchez, cuando ya tiene otros instrumentos financieros como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por lo que ha pedido cuentas al Gobierno mediante una iniciativa parlamentaria en el Congreso.

A mediados de enero Sánchez anunció este fondo como testigo de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU' y que tiene como objetivo movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Ante este anuncio, el PP ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja, recogidas por Europa Press, donde alerta que el "bajo nivel de ejecución" de los préstamos vinculados al Plan de Recuperación canalizados a través del ICO coincide con la reciente decisión del Gobierno de impulsar un denominado fondo soberano.

Por ello, el partido de Alberto Núñez Feijóo pregunta qué diferencias sustanciales existen entre el nuevo fondo soberano y los instrumentos financieros ya existentes, especialmente el ICO, y por qué no se opta por reforzar o corregir los mecanismos actuales en lugar de crear uno nuevo.

Asimismo, pregunta al Ejecutivo qué garantías específicas de transparencia, control parlamentario y supervisión independiente establecerá el Gobierno para asegurar que el fondo soberano no se convierta en un instrumento discrecional destinado a compensar deficiencias previas en la ejecución de los fondos europeos.

FONDO DE RESILIENCIA AUTONÓMICA

Por otro lado, el Grupo Popular ha registrado otras preguntas para saber qué proyectos se han financiado a través del Fondo de Resiliencia Autonómica gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, que ahora preside la exvicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Los 'populares' quieren saber cada proyecto financiado, así como la comunidad autónoma en la que se desarrolla el proyecto, la cuantía formalizada y si se le ha concedido alguna otra ayuda a través de otras líneas de ayuda de la administración general del Estado o empresas públicas.

Por último, el PP pregunta qué volumen exacto de recursos europeos en forma de préstamos se han formalizado en las diferentes líneas abiertas del Plan de Recuperación, especificando beneficiarios y cuantías asignadas en cada una de las líneas.