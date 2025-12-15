La producción industrial de la eurozona subió un 0,8% en octubre, pero fue un 2% superior en términos anuales

Archivo - Rollos de acero en una fábrica. - GONVARRI STEEL SERVICES - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La producción industrial de la eurozona avanzó un 0,8% el pasado mes de octubre respecto de septiembre, cuando subió un 0,2%, mientras que se situó dos puntos por encima en comparación con el mismo mes de 2024, según ha informado este lunes Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción manufacturera creció un 0,3% frente a septiembre, mes en el que aumentó un 1%. En cifras interanuales, la actividad industrial se amplió un 1,9%.

Entre los Estados miembro de los que se dispone de datos, los mayores incrementos mensuales se registraron en Irlanda (+4%), Luxemburgo (+3,6%) y Croacia (+3,1%). Por el contrario, los descensos más abultados se observaron en Suecia (-6,5%), Bélgica (-3,4%) y Dinamarca (-3,2%).

Ya en comparativa interanual, las principales lecturas en positivo se anotaron en Irlanda y Letonia (+8,7%), Grecia (+6,9%) y Suecia (+5,7%), a la vez que las bajadas más intensas se dieron en Bulgaria (-7,6%), Eslovaquia (-3,7%) y Hungría (-2,6%).

En el caso de España, la producción industrial se aceleró en octubre seis décimas, hasta el 0,9%. No obstante, el volumen de las manufacturas fue un 1,4% superior a los niveles del mismo mes de 2024.