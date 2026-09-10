La producción industrial modera su avance en julio al 2,6% y suma cinco meses de alzas

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,6% en julio en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en junio, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de julio, el menos pronunciado desde el pasado mes de mayo (+0,4%), la producción industrial encadena cinco meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en julio fue resultado de los avances registrados en la energía (+6,3%), la producción de bienes de equipo (+4,5%), la de bienes de consumo no duradero (+1,5%) y la de bienes intermedios (+0,6%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 9,5% interanual.

Por ramas de actividad, los mayores ascensos interanuales de la producción se dieron en industrias extractivas (+17%), otras industrias extractivas (+13,9%) y reparación e instalación de maquinaria y equipo (+10,4%).

Por contra, los mayores descensos interanuales se produjeron en la industria del cuero y el calzado (-18,1%), otras industrias manufactureras (-11,3%) y la industria del papel (-4,8%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2,3% interanual en julio, tasa 1,2 puntos superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también cinco meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En los siete primeros meses del año, la producción industrial ha aumentado una media del 1,3% respecto al mismo periodo de 2025, destacando los retrocesos de la industria del cuero y el calzado (-17,2%) y de la confección de prendas de vestir (-8,5%).

SÓLO CANARIAS RECORTA SU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

La producción industrial aumentó en julio en tasa interanual en todas las comunidades autónomas salvo en Canarias, donde disminuyó un 2,5%.

Los mayores ascensos de la producción se los anotaron Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%), Baleares (+5,5%) y Madrid (+4,6%).

Por su parte, las subidas más moderadas se registraron en Galicia (+0,2%), Cataluña (+0,3%) y Castilla-La Mancha (+0,7%).

SUBIDA MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN DEL 0,6%

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial aumentó un 0,6%, en contraste con el descenso del 0,7% registrado en junio.

Por sectores, bienes de equipo presentó el mayor incremento mensual de la producción (+1,6%), mientras que los bienes de consumo duradero registraron el mayor descenso mensual (-3,1%).