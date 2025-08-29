Rémy Cointreau rebaja el impacto de los aranceles tras el acuerdo entre EEUU y la UE

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La destilería francesa Rémy Cointreau ha revisado a la baja el impacto neto estimado de los aranceles sobre el resultado operativo de la compañía, después del reciente acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que establece un gravamen del 15%, en vez del 30% inicialmente planteado.

De este modo, la empresa gala ahora prevé un impacto neto negativo en su resultado operativo corriente de 30 millones de euros, frente a los 45 millones estimados anteriormente. En concreto, Rémy Cointreau mantiene la previsión de un impacto negativo de 10 millones en el caso de China, pero ha rebajado a 20 millones, frente a los 35 millones anteriores, el lastre relacionado con EEUU.

Como consecuencia, la francesa ahora anticipa una caída del beneficio operativo corriente en el ejercicio fiscal 2025-26 de un solo dígito medio, cuando previamente preveía un retroceso de entre un sólo dígito medio a un único dígito alto.

Asimismo, Rémy Cointreau ha confirmado su objetivo de lograr un crecimiento orgánico de las ventas de un único dígito medio, en gran medida gracias al "rebote técnico" anticipado en Estados Unidos.

La multinacional ha subrayado que Estados Unidos y China son "mercados estratégicos" para Rémy Cointreau, que confiando en su potencial a largo plazo, seguirá realizando inversiones en ambos países para apoyar la demanda y establecer los cimientos de una trayectoria de crecimiento sostenible y rentable.