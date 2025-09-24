Sánchez señala que el acuerdo arancelario entre la UE y EEUU puede ser "el preludio" de uno mejor en el futuro

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El presidente del Gobierno ha llamado a diversificar las relaciones comerciales desde la UE hacia países asiáticos

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado que el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre los aranceles "puede ser el preludio de un buen acuerdo mañana".

Durante la clausura del evento 'Latin America, Spain and the United States', organizado por la Cámara de Comercio España-EEUU en Nueva York, Sánchez recordó que este acuerdo "pudo ser mejor" y que España apoyó el texto pactado porque al menos aporta "un horizonte de una cierta estabilidad y predictibilidad".

Sobre el acuerdo comercial ideal, el presidente del Gobierno ha señalado que sería aquel que expande el impacto positivo del comercio para ambas partes y "no el que limita el impacto negativo de los aranceles que decide unilateralmente una de ellas".

Con todo, ha calificado de "vibrantes" los vínculos comerciales existentes entre ambas regiones, como son los 4.400 millones de euros generados cada día en intercambios que representan el 30% del comercio internacional en términos agregados.

Al mismo tiempo, Sánchez ha llamado a impulsar la diversificación de las relaciones comerciales desde la Unión Europea hacia países asiáticos, citando como ejemplo Malasia, Filipinas, Australia o India, entre otros.

"Tenemos que diversificar las relaciones comerciales de la Unión Europea con otros bloques comerciales porque creo que así estaremos ganando peso específico en el mundo", destacó durante su intervención.

Uno de esos acuerdos comerciales es el de Mercosur con la Unión Europea, del que Sánchez ha resaltado poder lograr "más pronto que tarde" y que "será muy positivo" para ambas regiones desde el punto de vista económico, de inversión, comercial y también cultural e histórico.

El presidente del Gobierno ha destacado la evolución positiva de la economía española ante inversores estadounidenses y españoles, algo que ha impulsado a organismos internacionales como la OCDE a revisar dos décimas al alza, hasta el 2,6%, sus previsiones de crecimiento económico para el cierre del año 2025.

En su discurso enfatizó que uno de cada cuatro empleos de la Unión Europea procede de España, que más del 50% de la energía eléctrica procede de renovables, que la recaudación crece a un ritmo del 11% anual y que el país no está imponiendo aranceles a otros socios comerciales, sino que opta por "fortalecer el Estado del bienestar".