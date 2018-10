Sindicatos europeos instan a Bruselas a presionar a gobiernos y dar un giro social a políticas de austeridad

Actualizado 02/05/2013 17:10:33 CET

La patronal se muestra abierta a la "flexibilidad" para quienes emprenden las reformas, "pero no a dar marcha atrás" en lo andado

BRUSELAS, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos europeos han reclamado este jueves a la Comisión Europea que presione a los gobiernos de la Unión Europea para que den con "urgencia" un giro en las políticas de austeridad que permita reforzar la dimensión social o, de lo contrario, los ciudadanos y trabajadores europeos "no podrán apoyara más el proyecto europeo".

"Hay una situación de urgencia social en Europa. Las políticas macroeconómicas han fracaso y han llevado a un sentimiento de injusticia social que obliga a hacer algo si se quiere que los ciudadanos y trabajadores europeos sigan comprometidos con el proyecto europeo", ha advertido en una rueda de prensa en Bruselas la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Bernardette Ségol.

El jefe del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, y su colegio de comisarios han escuchado este jueves las prioridades de los sindicatos y patronales europeas, de cara a la 'hoja de ruta' que Bruselas prevé presentar sobre el futuro de la Unión Económica y Monetaria en el próximo Consejo europeo de junio.

Al término del encuentro, todos han comparecido en una rueda de prensa en la que Barroso ha afirmado que "la dimensión social es tan importante como el mercado en una economía de mercado", por lo que ha recalcado la necesidad de una coordinación y supervisión "más profunda" de las políticas sociales y de empleo.

De cara a la 'hoja de ruta' sobre la que trabaja la Comisión, Ségol ha advertido de que "no debe quedarse en una anécdota", sino que debe plantear cambios sustanciales y no quedarse "en un medicamento superficial, como la tirita que se pone en una pierna de madera".

"El problema es el paro, la ausencia de crecimiento (*). Pedimos a la Comisión que haga presión y lleve el mensaje al Consejo de que si la cuestión social no vuelve al centro de la discusión, los europeos, desencantados, no podrán apoyar este proyecto", ha insistido.

Por su parte, la patronal europea BusinessEurope se ha mostrado abierta a permitir cierta "flexibilidad" a los países comprometidos con las reformas, pero ha dejado claro que no aceptará "dar marcha atrás en el camino", según ha explicado en la rueda de prensa su director general, Markus Beyrer.

Beyrer ha apuntado que el fuerte paro juvenil es una preocupación para la que los actores sociales deben encontrar una respuesta común, pero ha subrayado la necesidad de "equilibrar la solidaridad y la responsabilidad", para "evitar errores de hace una década", cuando "algunos Estados miembros creían estar por encima de las reglas". "Digo sí a la flexibilidad a cambio de las reformas que hay que hacer, porque si no, no podremos crear empleo, pero (digo) totalmente no a dar marcha atrás en el camino andado", ha zanjado.