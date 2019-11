Sordo (CC.OO.) pide "no tensionar" la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos

Publicado 20/11/2019 19:13:24 CET

Dice que la derogación de las reformas laborales no es 'conditio sine qua non' para apoyar al nuevo gobierno

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha defendido este miércoles que conviene no tensionar la negociación de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos: "Hay que llevarla con discreción, no repetir errores ni el desbarajuste 'negocial' del verano pasado, y tratar de llevar esto a buen puerto".

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios en la sede del sindicato en Barcelona, donde ha participado en un acto conmemorativo de la fundación de CC.OO. de Cataluña hace 55 años, y ha presentado su libro '¿Un futuro sin sindicatos?', que aborda los retos del sindicalismo en el futuro.

Preguntado por el pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, Sordo ha apostado por dejar que transcurran las negociaciones y ha deseado que puedan dar pie a un acuerdo "no sólo de investidura, sino de legislatura porque España no se puede permitir continuar con el bloqueo político, es una temeridad".

Ha advertido de la necesidad de un acuerdo porque España "tiene que abordar un tiempo muy complicado" y corregir las reformas hechas en el último lustro porque, ha asegurado, han generado muchísima desigualdad y muchísima precariedad en el país.

"Pero también necesita una fortaleza política para abordar otro paquete de reformas que tienen que ver con la digitalización, con la FP, con el proceso de descarbonización económico, con los retos que tiene cualquier país de la Europa actual y esto requiere consolidar una situación política", ha añadido.

REFORMAS LABORALES

Preguntado por si la derogación de las reformas laborales es un elemento 'sine qua non' para apoyar al nuevo gobierno, Sordo ha dicho no van a exigir a la política que se baje de posiciones maximalistas para a continuación "el sindicato subirse a una posición absolutamente maximalista que llegue a bloquear las negociaciones".

Ha insistido en que no van a renunciar a sus posiciones, que son la derogación de la reforma laboral de 2012 y la corrección de aspectos centrales de la reforma laboral de 2010, pero que no bajarse de una posición de máximos y que pensar que las reformas laborales son una condición 'sine qua non' les parecería "conducir al fracaso el escenario que tiene que abrir".

"Lo primero es que haya legislatura y, si no, ya podemos clamar en el desierto. Y a continuación abrir un espacio de diálogo político y de diálogo social paralelo para corregir los aspectos centrales, como digo, que están provocando tanta precariedad y tanta desigualdad", ha añadido.

CATALUÑA

Sordo se ha hecho suyas las palabras del secretario general de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, que la mañana de este miércoles ha urgido la celebración de unas elecciones en la comunidad autónoma, y ha recordado que el sindicato está apostando por una normalización de la vida institucional y política en Cataluña.

"Requiere cuanto antes de una recomposición de las fuerzas políticas para abordar un tiempo que va a ser complejo y (Pacheco) lo ha vinculado a otra cuestión no menor, el apoyo de ERC de la constitución de un gobierno en España", ha sostenido.

Para Sordo, es necesario salir de la situación de bloqueo político en Cataluña y en toda España con la construcción de un gobierno y una mayoría parlamentaria que le dé recorrido: "Desde esas perspectivas se puede abordar mejor un espacio de deliberación, de negociación y acuerdo político que tiene en Cataluña una cita ineludible en los próximos meses".

BAJAS INTERMITENTES

El líder sindical ha explicado que van a instar actuaciones judiciales por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha avalado la extinción de un contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencias justificadas aunque sean intermitentes.

"Seguimos pensando que esta sentencia está basada en un artículo que es inconstitucional y el TC no lo ha considerado así, pero creemos que en instancia europeas esto se puede modificar, contraviene en nuestra opinión a un convenio de la OIT que impide el despido por causas injustas y vinculadas a la salud", ha añadido.

Ha criticado que no está bien que la productividad de la empresa y los resultados económicos estén por encima de los derechos de salud de las trabajadoras y trabajadores, y ha dicho que el artículo 52 ya está provocando un incremento de los despidos por esta causa y provocará que los trabajadores adelanten sus procesos de recuperación para no poder ser despedidos: "Es decir, que vayan a trabajar enfermos".

"Es un despropósito, la gente no puede estar trabajando con fiebre, mientras se está medicando. Movilización, vía judicial y, en cuanto haya un gobierno, exigir la derogación y corrección de este artículo de la reforma laboral junto con muchos otros", ha concluido.

Sobre las pensiones, Sordo ha apostado por derogar la reforma de pensiones del 2013 para garantizar otra vez por ley que las pensiones se revalorizan según el IPC: "No puede ser que porque se jubilen más personas la solución al hecho de que haya más gasto en pensiones sea reducir la pensión media".