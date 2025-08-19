S&P Global confirma el 'rating' de EEUU ante unos "significativos" ingresos por aranceles

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha confirmado la nota de solvencia 'AA+' para la deuda soberana a largo plazo de Estados Unidos con una perspectiva estable al considerar que los sustancialmente mayores ingresos arancelarios tienen el potencial de compensar los aspectos de la reciente legislación fiscal que incrementan el déficit.

En su análisis, la agencia señala el perfil fiscal como principal debilidad de la solvencia de EEUU y advierte de que la implementación y ejecución combinadas de la 'gran y hermosa ley', junto con los mayores ingresos arancelarios y su efecto sobre el crecimiento y la inversión determinarán si la trayectoria fiscal mejora o empeora.

"En este momento, parece que unos ingresos arancelarios significativos tienen el potencial de compensar los aspectos de la reciente legislación presupuestaria que incrementan el déficit", apunta S&P Global.

Actualmente, la calificadora de riesgos proyecta que el déficit gubernamental promediará el 6% del PIB durante el período 2025-2028, por debajo del 7,5% de 2024 y del promedio del 9,8% del PIB en el periodo 2020-2023, mientras que anticipa que la deuda neta del Gobierno aumentará desde el 94% del PIB en 2024 a más del 100% en 2028, recordando que el máximo histórico del 106% se alcanzó durante la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto al crecimiento, que ha superado ampliamente al de sus pares desde la pandemia, S&P Global prevé que el ritmo de expansión promedio se desacelere durante 2025 y 2026 hasta el 1,7% y el 1,6%, respectivamente. En cualquier caso, el escenario base de la agencia es que EEUU evita una recesión y que el crecimiento del PIB real promediará un 2% en 2027-2028, aunque advierte del impacto adverso en la tendencia.

Por otro lado, a pesar de la creciente polarización política, subraya que el debate tanto dentro como fuera de los partidos, se desarrolla dentro de un sólido marco institucional, basado en un gobierno descentralizado, leyes sólidas y transparencia, destacando que los pesos y contrapesos interinstitucionales y la libre circulación de información siguen sustentando la prosperidad económica.

"Dicho esto, nuestra evaluación institucional de EEUU es inferior a la de algunos países pares", apunta la agencia, que incorpora a su evaluación un grado ligeramente mayor de polarización.

Asimismo, en su análisis destaca la flexibilidad de la política económica estadounidense, que incluye una política monetaria proactiva y creíble, así como la posición única del país como emisor de la principal moneda de reserva del mundo.

En este sentido, S&P Global considera que la solidez institucional y la credibilidad de la Reserva Federal (Fed) otorgan a Estados Unidos una considerable flexibilidad en su política monetaria y subraya que el banco central ha contribuido repetidamente a estabilizar los mercados financieros mundiales.

"Esperamos que la Fed supere los desafíos de reducir la inflación interna y abordar las vulnerabilidades de los mercados financieros", concluye la agencia, advirtiendo de que las calificaciones soberanas de EEUU podrían verse presionadas si los acontecimientos políticos afectan la solidez de las instituciones estadounidenses, la eficacia de las políticas a largo plazo o la independencia de la Fed, lo que podría llegar a amenazar la posición del dólar como principal moneda de reserva mundial, una fortaleza crediticia clave.