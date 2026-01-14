El Supremo de EEUU no emite su veredicto sobre los aranceles de Trump

Archivo - 03 April 2025, US, Washington: US President Donald Trump leaves after speaking to media at the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos finalmente no ha emitido este miércoles su opinión sobre la legalidad de los aranceles anunciados el pasado mes de abril por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había advertido este martes de que si la Corte se pronunciase en contra de las tarifas, sería "un completo desastre" que obligaría al país al reembolso de "billones" de dólares.

El Supremo, que no informa de antemano de las cuestiones sobre las que dará su opinión ni tampoco fija un calendario predeterminado para hacerlo, ha emitido este miércoles tres dictámenes sobre diferentes asuntos, después de pronunciarse sobre otro tema el pasado viernes.

De tal modo, aún no está claro cuándo será la próxima fecha en la que el Alto Tribunal expresará nuevamente su postura sobre algún asunto pendiente.

Los aranceles globales anunciados por Trump en abril de 2025 fueron impugnados por una docena de estados de EEUU y por empresas estadounidenses que consideran que el presidente se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas citando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), de 1977, que, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.

El Tribunal Supremo de EEUU, con una mayoría conservadora de 6 a 3, escuchó a principios de noviembre de 2025 los argumentos de la Administración Trump al respecto del caso, así como los de un tribunal federal que consideró que el mandatario había invocado indebidamente una ley de emergencia para imponer gravámenes a decenas de socios comerciales el pasado mes de abril.

A finales del pasado mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional había dictaminado que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria.

En caso de que el Supremo finalmente resolviera que el Gobierno estadounidense se excedió en su política arancelaria supondría la mayor derrota legal de Trump desde su regreso a la Casa Blanca hace un año y abriría la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.