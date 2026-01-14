China cerró 2025 con un superávit comercial récord de 1,02 billones, a pesar de la guerra comercial con EEUU

Archivo - Contenedores de mercancías en el Puerto de Shanghái (China). - Ole Spata/dpa - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La balanza comercial de China despidió 2025 con un desequilibrio positivo récord de 1,189 billones de dólares (1,02 billones de euros), lo que representa un incremento del 19,8% respecto del dato de 2024 y un nuevo máximo histórico en el superávit comercial anual del gigante asiático, a pesar del hundimiento del comercio con Estados Unidos tras las tensiones desatadas entre ambos países a raíz de la imposición por Washington de aranceles a los productos chinos y las represalias implementadas por Pekín.

Durante el pasado ejercicio, las exportaciones chinas sumaron un total de 3,77 billones de dólares (3,23 billones de euros), un 3,2% más que en 2024, mientras que las importaciones se mantuvieron estables en unos 2,58 billones de dólares (2,21 billones de euros).

Solo en el mes de diciembre, las ventas de China al exterior alcanzaron los 357.780 millones de dólares (306.907 millones de euros), un 6,6% más que en el mismo mes de 2024, mientras que las compras chinas aumentaron un 5,7% interanual, hasta 243.640 millones de dólares (208.996 millones de euros). De este modo, el superávit comercial de diciembre ascendió a 114.140 millones de dólares (97.910 millones de euros).

Entre los principales socios comerciales de China, a lo largo del año pasado las exportaciones del gigante asiático hacia Estados Unidos se hundieron un 20% anual, hasta 420.050 millones de dólares (360.322 millones de euros), mientras que las compras de productos estadounidenses sumaron 139.697 millones de dólares (119.833 millones de euros), un 14,6% menos.

En el caso de la Unión Europea, las exportaciones chinas crecieron un 8,4% en 2025, hasta 559.949 millones de dólares (480.329 millones de euros), pero las importaciones desde los Veintisiete disminuyeron un 0,4%, hasta 268.169 millones de dólares (230.038 millones de euros).

De su lado, las ventas de China a los países de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) alcanzaron el año pasado los 665.215 millones de dólares (570.627 millones de euros), un 13,4% por encima del dato de 2024, mientras que las importaciones sumaron 389.431 millones de dólares (334.057 millones de euros), un 1,6% menos.