La tasa de ahorro de los hogares cae al 12,4% en el segundo trimestre, la menor en un año

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hogares españoles situaron en el segundo trimestre su tasa de ahorro, en valores desestacionalizados, en el 12,4% de su renta disponible bruta, tasa cuatro décimas inferior a la registrada en el trimestre previo y una décima por encima de la del mismo periodo de 2024, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa del 12,4% es la menor desde el segundo trimestre de 2024 (12,3%) dentro de la serie ajustada.

Sin desestacionalizar los datos, los hogares presentaron en el segundo trimestre una tasa de ahorro del 20,4% de su renta disponible, tasa similar a la del mismo periodo de 2024.

Las familias españolas ahorraron 59.584 millones de euros entre abril y junio, un 6,3% más que en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que elevaron su gasto en consumo un 5,9%, hasta los 231.952 millones de euros, e incrementaron su inversión un 12,4%, hasta los 20.736 millones de euros.

De esta forma, los hogares presentaron en el segundo trimestre una renta disponible de 291.103 millones de euros, un 6% más que en igual periodo de 2024.

El ahorro generado por los hogares fue suficiente para financiar la inversión que realizaron en el segundo trimestre del año, por lo que mostraron una capacidad de financiación de 38.463 millones de euros, cifra superior a la del mismo periodo de 2024 (37.048 millones de euros).

