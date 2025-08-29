La tasa de desempleo en Uruguay cae hasta el 6,9% en julio, en niveles de 2017

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tasa de desempleo de Uruguay se ubicó en el 6,9% en julio del 2025, por debajo del 8,3% registrado en el mismo período del año anterior y en niveles que no se veían desde 2017, según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el séptimo mes del ejercicio, la tasa de actividad del país se situó en el 64,2% y la tasa de empleo, en el 59,8%. Si se desglosan estos datos por zonas, Montevideo registró una tasa de actividad del 65,3% y una tasa de empleo del 60,8%.

Por sexo, el desempleo de los hombres fue del 5,4% en julio, mientras que el de las mujeres se situó ligeramente por encima, en el 8,6%.

Respecto a las edades, los jóvenes, comprendidos entre los 14 y los 24 años, muestran la mayor tasa de desempleo con un 23,4%. Le siguen a mucha distancia aquellos entre los 25 y 29 años (8,3%) y los de 30 a 34 años (5,4%).

Asimismo, un 9,2% de las personas ocupadas se encuentra subempleada, mientras que el 22,4% del total no cuenta con registro a la seguridad social por el trabajo principal.