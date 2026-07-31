La tasa de paro de Colombia se mantuvo en junio en el 8% y en mínimos de noviembre de 2025

Archivo - Bandera de Colombia en el consulado que el país tiene en Barcelona (España), a 30 de enero de 2026. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro de Colombia cerró junio en el 8%, lo que supone mantener el dato de mayo, bajar seis décimas el de hace un año y continuar en la cifra más baja desde el 7% observado en noviembre de 2025, según ha informado este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los sectores que más empleos crearon fueron los de alojamientos y servicios de comida (289.000), construcción (146.000) y el de transportes y almacenamiento (145.000). Por el contrario, se destruyeron 125.000 puestos de trabajo en las industrias manufactureras.

El índice de desocupación masculino fue del 6,6%, mientras que para las mujeres fue del 9,9%, lo que arrojó una brecha de género de 3,3 puntos.

Además, la tasa de ocupación (TO) creció un punto al pasar del 58,4% de junio de 2025 al 59,4% en 2026. A su vez, la tasa global de participación (TGP) repuntó seis décimas, hasta el 64,5%, y la proporción de población ocupada de manera informal siguió en el 55,1%.

Las ciudades que registraron un mayor paro fueron Quibdó (23,3%), Cartagena (13,2%) e Ibagué (12,8%), las dos primeras con variaciones estadísticamente significativas. Después, las tasas más bajas se dieron en Medellín (7,1%), Pereira (7,2%) y Villavicencio (7,9%).