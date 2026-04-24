La tasa de paro de México cae en marzo dos décimas y cierra en el 2,4%

Archivo - Arriado de la bandera mexicana en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. - Isaías Hernández/NOTIMEX/dpa - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro de México se situó en marzo en el 2,4%, lo que supone un retroceso de dos décimas respecto de febrero, según se desprende de los datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el tercer mes del 2026, la tasa de participación económica se ubicó en el 58,6%, cuatro décimas por debajo de lo registrado en febrero, al tiempo que los ciudadanos en paro se redujeron en 106.240 para situarse en las 1.493.774 desocupados. La informalidad se mantuvo en el 54,8%.

Por su parte, la población económicamente activa fue de 61.645.660 personas, esto es 222.256 menos que en febrero. Asimismo, el número de ocupados alcanzó los 60.151.886, 116.014 menos.

Los trabajadores se distribuyeron entre los servicios, con 27 millones (44,9%); el comercio, con 11,9 millones (19,9%); la industria, con 9,4 millones (15,6%); el sector primario, con 6,3 millones (10,4%); la construcción, con 4,6 millones (7,7%); y otras actividades económicas, como la minería, electricidad o el suministro de agua y gas, con 417.000 (0,7%). 474.000 personas (0,8%) no especificaron un área.

En comparación con marzo de 2025, los sectores con mayor crecimiento de sus plantillas fueron el primario (452.000); el de servicios diversos (322.000); y el comercial (227.000).

Por el contrario, los transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento destruyeron 238.000 empleos en términos netos; seguidos de los servicios sociales, con 171.000; y de la industria, con 149.000.