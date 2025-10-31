Teresa Ribera reafirma el papel de la UE como "bien público global" en IE University

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, declaró que se siente "orgullosa" de Europa y que el modelo de la Unión Europea es "inspirador y poderoso" y puede servir como "un bien público global".

En concreto, el Center for the Governance of Change (CGC) de IE University organizó este jueves una conversación pública entre la vicepresidenta y el ex primer ministro italiano y decano de la School of Politics, Economics and Global Affairs de IE University, Enrico Letta, en la que trataron los retos y oportunidades que enfrenta Europa en la era de la inteligencia artificial.

Asimismo, Ribera expresó que se está viviendo un "turbulento reequilibrio" del orden mundial, y que la cooperación mutua y el respeto al Estado de derecho serán cruciales para garantizar la prosperidad y la paz.

Por su parte, el decano Letta señaló que el mundo está siendo testigos de una reconfiguración del orden mundial, y que en un contexto en el que Xi Jinping está impulsando una integración total del mercado interno chino, "en Europa debemos hacer lo mismo, pero más rápido".

Además, el debate, moderado por la rectora del CGC, Irene Blázquez, ha formado parte del lanzamiento de AI4DemocraticProsperity, una iniciativa liderada por el CGC en colaboración con Microsoft, que tiene como objetivo explorar cómo la inteligencia artificial puede fortalecer la democracia y promover la prosperidad compartida en todo el mundo.

El evento fue clausurado por el director ejecutivo del CGC, Carlos Luca de Tena, quien enfatizó la necesidad de prestar "especial atención" al papel de la tecnología en estas transformaciones, asegurando que esté gobernada de manera que refuerce los valores democráticos, en lugar de debilitarlos.