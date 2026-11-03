El Tesoro adjudica 6.423,5 millones en letras y eleva la rentabilidad a máximos desde 2024

Archivo - Varios billetes sujetos con pinzas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.423,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores, según los datos publicados por el Banco de España.

Los inversores, y especialmente los hogares, siguen mostrando un elevado interés por la compra de letras del Tesoro. En concreto, en esta emisión la demanda se ha situado en 11.071,5 millones de euros.

En las letras a seis meses, el organismo público ha adjudicado 2.378,707 millones de euros, por debajo de unas peticiones de 4.225,838 millones, con un interés marginal del 2,845%, superior al 2,798% de la anterior subasta de este papel y su nivel más elevado desde noviembre de 2024.

De su lado, en las letras a doce meses, el Tesoro ha colocado 4.044,793 millones, por debajo de una demanda de 6.845,63 millones, con una rentabilidad marginal del 3,068%, por encima del 3,026% pasado y su nivel más alto desde julio de 2024.

Se trata de la primera subasta del Tesoro tras la última decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que no modificó los tipos de interés. La entidad europea optó por pausar la tasa de referencia después de la subida acometida en septiembre y la anterior del mes de junio, en un contexto marcado por el repunte de la inflación.

En este contexto, el Tesoro ha ido elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores, especialmente por las letras, un tipo de deuda especialmente atractiva para los hogares.

De acuerdo con los últimos datos actualizados por el Banco de España, los hogares y las instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares (Isflsh) han elevado su tenencia en letras por sexto mes consecutivo, hasta alcanzar en agosto los 22.509 millones de euros.

EL JUEVES ESPERA COLOCAR HASTA 6.250 MILLONES A MEDIO Y LARGO PLAZO

Tras esta emisión, el organismo público prevé celebrar otra subasta el próximo jueves, de obligaciones del Estado, en la que espera adjudicar entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros.

En concreto, obligaciones del Estado con una vida residual de 4 años y 9 meses, con cupón del 3,10%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro con una vida residual de 7 años y 1 mes, con cupón del 0,70%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,40% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50%.

Los tipos de interés de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 4,181% para las obligaciones del Estado a 10 años; en el 3,817% para las obligaciones del Estado a 15 años; en el 1,085% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro con una vida residual de 7 años y 1 mes y en el 2,949% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 4 años y 9 meses.

Tras estas emisiones, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el día 10 de noviembre, con una subasta de letras a tres y nueve meses, a la que seguirá otra, la última del mes, el 19 de noviembre, de bonos y obligaciones del Estado.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).