Feijóo abordará con la banca las condiciones crediticias para construir un millón de viviendas en España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que se sentará a negociar con las entidades bancarias para abordar las condiciones del crédito promotor y del crédito a compradores, con el objetivo de facilitar la construcción de un millón de viviendas en España y generar 500.000 puestos de trabajo "reales".

En este sentido, Feijóo se ha mostrado convencido de que alcanzará un pacto con las entidades financieras: "Nos vamos a sentar con la banca y le vamos a decir que en España es un objetivo de gobierno y de Estado construir un millón de viviendas, por tanto, vamos a ver qué vamos a hacer con el crédito promotor y con el crédito hipotecario y estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo porque los bancos son inteligentes y porque el Gobierno tiene los instrumentos adecuados para que ese acuerdo se formalice", ha subrayado.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Feijóo ha asegurado que el acceso a la vivienda es "un problema de emergencia vital" que exige actuar "de forma inmediata y quirúrgica".

Por ello, ha reiterado que si gobierna tras las elecciones del 29 de noviembre, impulsará una modificación de la Ley del Suelo, una ley antiocupación y una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal en sus primeros cien días de gobierno.

Feijóo ha insistido en que, si accede a la Presidencia del Gobierno, será un objetivo de Estado la creación de un millón de viviendas, lo que conllevará la creación de 500.000 empleos "reales" "Y no serán fijos discontinuos, esos que trabajan dos días a la semana y después no aparecen en el paro", ha apuntado.

"El sector dice que con un millón de viviendas se crean más de medio millón de puestos de trabajo. Yo prefiero dar un dato y después subirlo que darlo y después bajarlo, que es la tónica de la política española", ha precisado el dirigente del PP.

MEDIDAS FISCALES PARA JÓVENES, PROPIETARIOS E INQUILINOS

En el paquete de medidas tributarias, Feijóo ha planteado un plan fiscal específico orientado a jóvenes menores de 40 años que adquieran su primera vivienda, con una rebaja del 60% de impuestos. "Hay que devolverle la esperanza a los jóvenes. Haremos un paquete fiscal excepcionalísimo", ha subrayado.

La propuesta del PP contempla reducir el IVA del 10% al 4% si el inmueble es nuevo, y recortar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 10% al 4% en el caso de segunda mano, permitiendo aplazar el pago de dicho gravamen a lo largo de las anualidades del préstamo hipotecario.

Asimismo, ha propuesto la creación de una cuenta de ahorro vivienda con deducciones durante los primeros cuatro años laborales y el respaldo de avales públicos de hasta el 100% de la garantía exigida por la entidad financiera.

Para el mercado del alquiler, ha avanzado deducciones fiscales para inquilinos en función de su renta y desgravaciones para propietarios que prorroguen sus contratos por tres años con incrementos por debajo del IPC.

LICENCIAS EN 90 DÍAS POR SILENCIO POSITIVO

En el plano administrativo y urbanístico, Feijóo ha propuesto exigir a los ayuntamientos la publicación de los plazos de tramitación de sus servicios de urbanismo, estableciendo que si un consistorio no responde a una solicitud de licencia en 90 días, ésta se otorgará por silencio administrativo positivo, sin perjuicio de paralizar las obras posteriormente si el promotor incumple la normativa.

A este respecto, ha cuestionado que en consistorios como el de Madrid la legislación actual permita levantar un centro comercial mediante declaración responsable y no un edificio residencial de seis plantas. "No es responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, es la legislación actual", ha remarcado el líder de los 'populares'. En este sentido, ha criticado al Gobierno central por bloquear en el Congreso leyes aprobadas previamente en el Senado, entre las que ha citado la Ley del Suelo y la normativa antiocupación promovida por el PP.

"Vamos a mandar un mensaje donde el propietario es el propietario de su casa", ha señalado Feijóo sobre la okupación, criticando que existan administraciones públicas que adquieren inmuebles afectados y mantienen a los ocupas en su interior mientras otros ciudadanos se esfuerzan por abonar alquileres de hasta 1.300 euros.

A su juicio, "no puede ser más fácil vivir ocupando una vivienda ilegal que vivir pagando una hipoteca o pagando una renta de alquiler", por lo que ha reiterado su compromiso de aprobar una ley antiocupación que, según ha insistido, ya fue respaldada en el Senado y permanece paralizada por el Gobierno en la Mesa del Congreso.