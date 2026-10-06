El Tesoro adjudica 6.471 millones en letras y eleva la rentabilidad a un año por encima del 3%

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.470,63 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores, según los datos publicados por el Banco de España.

En un contexto marcado por las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para aplacar las subidas de precios, los inversores --especialmente hogares-- siguen mostrando un elevado interés por la compra de letras del Tesoro. En concreto, en esta emisión la demanda se ha situado en 9.017 millones de euros.

En las letras a seis meses, el organismo público ha adjudicado 2.297,11 millones de euros, por debajo de unas peticiones de 3.323,05 millones, con un interés marginal del 2,798%, superior al 2,641% de la anterior subasta de este papel y su nivel más elevado desde noviembre de 2024.

De su lado, en las letras a doce meses, el Tesoro ha colocado 4.173,52 millones, por debajo de una demanda de 5.693,91 millones, con una rentabilidad marginal del 3,026%, por encima del 2,846% pasado y su nivel más alto desde julio de 2024.

Tras esta emisión, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el día 13 de octubre, con una subasta de letras a tres y nueve meses, a la que seguirá otra, la última del mes, el 15 de octubre, de bonos y obligaciones del Estado.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).