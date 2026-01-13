El Tesoro coloca 6.077 millones en letras a 6 y 12 meses y eleva la rentabilidad ofrecida a los inversores

Archivo - Edificio del Banco de España - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público ha colocado este martes 6.077,2 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias, según el resultado de la emisión publicado por el Banco de España.

El organismo público dependiente del Ministerio de Economía ha recibido para esta subasta una demanda de 10.203,8 millones de euros, que no ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, ha colocado 1.948,1 millones de euros en letras a seis meses, frente a una demanda de 3.909,3 millones de euros, y el interés marginal se ha colocado en el 2,002%, por encima del 1,968% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel.

En la subasta de letras a doce meses, el Tesoro ha adjudicado 4.129,1 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 6.294 millones, y la rentabilidad marginal ha subido desde el 2,004% anterior al 2,048% actual.

EL JUEVES ESPERA COLOCAR HASTA 6.000 MILLONES EN BONOS Y OBLIGACIONES

El Tesoro volverá a los mercados el próximo jueves, 15 de enero, con una subasta de deuda a medio y largo plazo en la que prevé adjudicar entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros.

En concreto, subastará una nueva referencia de bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50% y obligaciones del Estado a 50 años, con cupón del 1,45%.

Los tipos de interés marginales de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 3,621% para las obligaciones del Estado a 15 años y en el 3,904% para las obligaciones del Estado a 50 años.

Tras la del próximo jueves, el Tesoro celebrará otra emisión el día 20, de letras a tres y nueve meses, con la que cerrará las subastas del mes de enero.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según los datos ofrecidos el mes pasado por el Ministerio, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.