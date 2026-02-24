El Tesoro emite 6.000 millones en deuda sindicada a 30 años, con demanda inicial superior a 75.000 millones

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro ha abierto libros este martes para la emisión de deuda (obligación) sindicada a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2056, con una demanda inicial que supera los 75.000 millones para unos 6.000 millones de euros.

En concreto, el Tesoro ha otorgado el mandato a BNP Paribas, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, y HSBC para colocar esta segunda emisión sindicada del año 2026.

La demanda inicial supera los 75.000 millones, para unos 6.000 millones, "lo que vuelve a mostrar la confianza de los inversores en la economía española", según han destacado desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En la primera sindicación del año, celebrada el pasado 20 de enero, el Tesoro Público emitió un importe de 15.000 millones de euros en un bono a 10 años, con vencimiento en abril de 2036.

En ella, se registró una demanda récord de 145.000 millones, la más elevada que se ha anotado en la historia del Tesoro Público, con una sobresuscripción de casi diez veces lo emitido.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).