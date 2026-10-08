El Tribunal de Cuentas Europeo alerta del peso de la deuda sobre el próximo presupuesto de la UE

Archivo - Reflejo de una persona junto a una bandera de la Unión Europea (UE). - Christoph Soeder/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas Europeo ha alertado este jueves de que la deuda de la Unión Europea puede alcanzar el billón de euros en 2027 y "pesar gravemente" sobre los futuros presupuestos comunitarios, según recoge su informe anual sobre las finanzas de la UE correspondiente al ejercicio 2025, publicado en plena negociación de un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) de cerca de dos billones de euros para el periodo 2028-2034.

El organismo fiscalizador sitúa el endeudamiento en 738.900 millones al cierre de 2025, impulsado en buena medida por 'NextGenerationEU', el fondo financiado mediante emisiones conjuntas que los Veintisiete pusieron en marcha para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia y cuyos intereses asociados a las subvenciones podrían rondar los 93.000 millones durante el próximo ciclo financiero.

Los auditores advierten de que hacer frente a estas obligaciones supondrá una carga importante durante los próximos siete años, periodo para el que Bruselas plantea reservar 24.000 millones anuales destinados tanto al pago de intereses como a devolver el principal de los préstamos contraídos para financiar el instrumento de recuperación.

A esta factura, explican, se añade la incertidumbre sobre los ingresos con los que se sostendrá el nuevo marco, puesto que alrededor del 20% de los casi dos billones planteados por la Comisión depende de recursos propios que todavía no existen y que deberán ser acordados por los Estados miembro.

La institución europea avisa de que, si esas fuentes adicionales de financiación no salen adelante, los Veintisiete podrían verse obligados a elevar sus aportaciones nacionales, recurrir a más préstamos o rebajar las ambiciones de gasto inicialmente previstas.

El aviso llega dos días antes de que la presidencia irlandesa del Consejo presente una nueva propuesta con cifras para tratar de acercar las posiciones de las capitales, divididos precisamente sobre el tamaño de las futuras cuentas y los recursos necesarios para financiarlas.

"Los presupuestos ambiciosos exigen medidas de protección igualmente audaces", ha defendido el presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Tony Murphy, que ha instado a los colegisladores a aprovechar las negociaciones para corregir las deficiencias detectadas durante los últimos años.

RIESGOS DE EXTENDER EL MODELO DEL FONDO DE RECUPERACIÓN

Una de las principales preocupaciones del organismo pasa por la intención de Bruselas de trasladar al nuevo marco financiero un sistema similar al utilizado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el que los desembolsos dependen del cumplimiento de reformas e inversiones previamente pactadas mediante hitos y objetivos.

La experiencia con este instrumento ha dejado, según el informe, "deficiencias" en el diseño y seguimiento de esos compromisos y problemas persistentes en los sistemas nacionales de control. En 2025, nueve de los 37 pagos de subvenciones examinados incumplieron alguna de las condiciones establecidas, entre otros motivos porque determinados hitos y objetivos no se habían completado satisfactoriamente.

Los auditores cuestionan además que en algunos casos se permitiera a los países modificar sus compromisos sin aportar razones o pruebas suficientes, con el consiguiente riesgo de que recibieran financiación europea pese a haber cumplido menos de lo acordado inicialmente.

Por ello, reclaman que, si este sistema gana peso a partir de 2028, los objetivos "creíbles, estables, claramente definidos y objetivamente medibles", y que exista una supervisión suficiente para comprobar qué resultados se consiguen realmente con el dinero europeo.

En España, el organismo fiscalizador ha identificado un único error cuantificado en los pagos del plan de recuperación examinados, relacionado con la evaluación intermedia de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para 2021-2027.

EL NIVEL DE ERROR EN EL GASTO EUROPEO SUBE AL 3,8%

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas Europeo estima que el 3,8% del gasto comunitario examinado en 2025 no se ajustó a las normas que regulan el uso de los fondos, frente al 3,6% del año anterior, lo que ha llevado a los auditores a emitir por séptimo ejercicio consecutivo una opinión desfavorable sobre la gestión de estos desembolsos.

Las mayores tasas de error se registraron en los fondos de cohesión, donde se calcula que el 6,6% del dinero analizado se utilizó sin cumplir los requisitos establecidos, frente al 5,7% de 2024, y en agricultura y medio ambiente, donde esta proporción aumentó del 2,6% al 3,9%, principalmente por la financiación de proyectos o gastos que no podían recibir ayudas y por incumplimientos de las normas de contratación pública.