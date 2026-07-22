Trump avisa a las farmacéuticas de que aumentará los aranceles a medicamentos genéricos hasta el 200%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un plan para incrementar hasta el 200% los aranceles a los medicamentos genéricos importados al país norteamericano, aunque mantendrá esta tasa al 0% durante los próximos dos años.

De esta manera, el inquilino de la Casa Blanca ha anunciado que estos fármacos continuarán sin aranceles hasta agosto de 2028, para después elevar al 100% el impuesto a las importaciones durante un año y posteriormente, en agosto de 2029, aumentar la tasa al 200%.

"Esto se hace para fomentar la relocalización de la producción farmacéutica de genéricos en Estados Unidos, con una penalización para las empresas que no construyan plantas y equipos dentro del plazo establecido", ha advertido el mandatario norteamericano a las empresas del sector en un mensaje en redes sociales.

Igualmente, Trump ha justificado que esta medida busca proteger a la población de Estados Unidos y ha alabado su propia política aduciendo que "se están construyendo instalaciones farmacéuticas a un ritmo sin precedentes" en todo el país.

Por otra parte, el mandatario estadounidense ha informado que la política sobre fármacos de nueva patente, de marca propia e innovadores se mantendrá sin cambios debido al "éxito" registrado por la misma.

Aún así, el pasado mes de abril la Administración Trump anunció la imposición de aranceles del 100% a la importación de medicamentos patentados, con una tasa reducida hasta el 15% en el caso de este tipo de bienes que procedan de la Unión Europea, aunque todavía no han entrado en vigor.

El presidente de EEUU ha instado a la empresas del sector farmacéutico a trasladar su producción al país norteamericano en múltiples ocasiones.