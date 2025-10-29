Trump rebajará el arancel a China por el fentanilo y hablará con Xi sobre los chips de Nvidia

Archivo - Donald Trump, en las escaleras del Air Force One - PRESIDENCIA DE EEUU - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado dispuesto a reducir el arancel del 20% relacionado con el fentanilo que Estados Unidos aplica desde principios de año a las importaciones procedentes de China, según comentó el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones un día antes de su esperado encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, con quien también espera hablar sobre tecnología, señalando en particular los chips para IA de Nvidia.

"Sí, espero reducir esa cifra porque creo que nos ayudarán con el problema del fentanilo. Harán todo lo posible", confirmó Trump al ser cuestionado sobre la rebaja del arancel del 20%, aunque no ofreció más detalles al respecto.

Asimismo, en relación con las tierras raras y las restricciones de Pekín a su exportaciones, que recrudecieron las tensiones comerciales entre ambas potencias, el presidente de EEUU también expresó su optimismo en encontrar una solución que evite finalmente la entrada en vigor de los aranceles anunciados.

"Aún no hemos hablado de plazos, pero encontraremos una solución. Como saben, nos está yendo muy bien con las tierras raras. Y creo que daremos un gran paso adelante con el fentanilo", comentó.

Por otro lado, Trump confirmó que hablará con el presidente chino sobre Blackwell, el modelo de infraestructura de IA de Nvidia, que el líder republicano calificó de "increíble", añadiendo que "probablemente esté diez años por delante de cualquier otro chip".

En este sentido, el presidente de EEUU presumió de que el país lleva unos diez años de ventaja a cualquier otro en el campo de los microprocesadores de alta tecnología, añadiendo que espera "poder hablar de ello con el presidente Xi".

El diario 'The Wall Street Journal' informaba este martes de que Estados Unidos podría reducir a la mitad los aranceles del 20% sobre las exportaciones chinas relacionadas con el fentanilo, a cambio de que Pekín endurezca las restricciones a la exportación de los productos químicos utilizados para fabricarlo.

Este jueves tendrá lugar el primer encuentro presencial entre los presidentes de EEUU y China desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado mes de enero, en un contexto marcado por las renovadas tensiones comerciales entre los dos países cuando está a punto de expirar el próximo 10 de noviembre la tregua comercial que puso fin a la guerra comercial y imposición de aranceles recíprocos por encima del 100%.