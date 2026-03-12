Trump vuelve a reclamar a Powell (Fed) una bajada de los tipos de interés sin esperar a su próxima reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, que baje las tasas de interés antes de la próxima reunión de la institución fijada para la próxima semana.

¿Dónde está hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que "llegó demasiado tarde"? ¡Debería bajar las tasas de interés inmediatamente, sin esperar a la próxima reunión!", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

Estas declaraciones se producen en medio de un complejo contexto económico fruto de las consecuencias del conflicto de Irán que ha provocado una importante fluctuación de los precios del petróleo, superando este jueves los 100 euros por barril de Brent.

Sin embargo, la petición de bajar los tiempos de interés se ha convertido en algo recurrente para el mandatario norteamericano, algo que ha enfrentado al presidente de la Fed con Trump en una batalla por la que incluso Powell ha tenido que afrontar una investigación del Departamento de Justicia por sus declaraciones en el Congreso sobre la renovación de la sede de la institución.

Los días 17 y 18 de marzo, la Reserva Federal mantendrá su próxima reunión y revelará el rumbo de los tipos de interés en una complicada coyuntura de la economía internacional.