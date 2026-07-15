La UE e India buscan mayor cooperación en innovación, semiconductores y tecnología tras el pacto comercial

Archivo - Banderas de la Unión Europea en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea e India buscan estrechar la cooperación en materia de innovación e investigación, en especial en áreas clave como los semiconductores, energías limpias e IA; para potenciar el impacto global de su acercamiento, mientras siguen avanzando en la ratificación del acuerdo de libre comercio que los negociadores cerraron el pasado enero pero que debe ser aún finalizado formalmente.

"Junto al paquete global que cubre la protección de las inversiones y las indicaciones geográficas, que avanzan con un impulso real, nuestra asociación no sólo está creciendo, sino que se disparará", ha celebrado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, en el marco de las reuniones mantenidas este miércoles en Bruselas con la amplia delegación de India que asiste al Consejo de Comercio y Tecnología UE-India.

Entre los avances constatados por las partes en esta reunión figura la ambición de concluir a más tardar a finales de 2026 las negociaciones que permitan la asociación de India con el programa bandera de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa.

También se han comprometido a establecer el primer centro de innovación UE-India sobre tecnologías, con el objetivo de desarrollar en el, por ejemplo, pruebas de proyectos de recarga de vehículos eléctricos.

La UE e India aspiran igualmente a poner en marcha una asociación de empresas emergentes UE-India centrada en las tecnologías limpias, así como a intensificar la cooperación en materia de semiconductores, informática de alto rendimiento, tecnologías cuánticas, inteligencia artificial y 6G.

Otro de los retos fijados en la 'hoja de ruta' común será el de reforzar el trabajo sobre cadenas de valor resilientes en los sectores agroalimentario, de los ingredientes farmacéuticos activos y de las tecnologías energéticas limpias.