El 41% de los accionistas de ACS opta por el efectivo en el dividendo de 1,86 euros por acción de mañana

Archivo - El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026, en Madrid - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los titulares del 40,84% de las acciones de ACS han escogido la opción de recibir en efectivo el dividendo de 1,866 euros que la compañía entregará este miércoles, 15 de julio, mientras que el resto recibirá una nueva acción por cada 69 títulos actualmente en su poder.

Así lo ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la constructora presidida por Florentino Pérez, que ha adquirido 109 millones de derechos de asignación gratuita a los accionistas que así lo han escogido por 203 millones de euros.

ACS ha concluido así el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita relativos a la primera entrega de los dos dividendos que suele repartir en cada ejercicio fiscal, en este primer caso por unos 525 millones de euros.

Los primeros 203 millones son para atender el pago en efectivo del dividendo y, el resto, para la entrega de las nuevas acciones, para lo cual ejecutará un aumento de capital de 2,28 millones de nuevas acciones, que serán admitidas a negociación el próximo 21 de julio. De forma paralela, llevará a cabo una reducción de capital del mismo importe para evitar la dilución de los accionistas.

El proceso se enmarca en la estrategia de la compañía para instrumentar un sistema de dividendo opcional, mediante el cual los accionistas pueden elegir entre recibir acciones o vender los derechos a la propia empresa.

El próximo reparto de dividendo se producirá en febrero de 2027. En su conjunto, para los dos repartos se destinarán unos 670 millones de euros (525 millones ahora y 145 en febrero), un 11,7% más que en el ejercicio anterior.