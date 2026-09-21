Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en julio al 4,8% y suman 28 meses de ascensos

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,8% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa casi cuatro puntos inferior a la del mes anterior y la menos pronunciada desde el pasado mes de febrero (+2,1%), según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de julio, las ventas del sector servicios encadenan 28 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,8% en el séptimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 4,7% más que en igual mes de 2025.

Dentro del comercio, se registraron avances interanuales en el comercio al por mayor (+6,4%) y en el comercio al por menor (+3,9%), mientras que la venta y reparación de vehículos y motocicletas disminuyó un 0,3%.

Por su parte, dentro de los servicios, los mayores incrementos interanuales de la facturación se los anotaron las actividades inmobiliarias (+9,7%), transporte y almacenamiento (+8,3%), actividades administrativas y servicios auxiliares (+4,5%) e información y comunicaciones (+4,1%), seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas (+3,4%) y hostelería (+0,5%).

Dentro de la hostelería, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en julio un 0,7% interanual, mientras que las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 0,3%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,1% en julio en tasa interanual, porcentaje casi dos puntos inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 28 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (julio sobre junio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, bajaron un 0,7%, frente al repunte mensual del 1,2% experimentado en junio.

En los siete primeros meses del año, las ventas de los servicios aumentaron un 5,5%, con subidas del 5,8% en el comercio y del 4,9% en el sector de otros servicios.

EL EMPLEO DESACELERA SU RITMO DE CRECIMIENTO AL 1,2%

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el séptimo mes del año respecto a julio de 2025, tasa una décima inferior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo creció el pasado mes de julio un 0,8% interanual, mientras que en los otros servicios avanzó un 1,4%. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación lo experimentaron las actividades administrativas (+2,3%), mientras que el avance de la hostelería se situó en un 1,1% interanual.

Por su parte, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 2% interanual el pasado mes de julio, mientras que el comercio mayorista elevó la ocupación un 1,9% y el comercio minorista registró un descenso del 0,1%.

En tasa mensual (julio sobre junio), el empleo en el sector servicios retrocedió un 0,3%.

TODAS LAS CCAA AUMENTAN SUS VENTAS

De acuerdo con el INE, la cifra de negocios del sector servicios aumentó en julio en tasa interanual en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se produjeron en País Vasco (+8,8%), Comunidad de Madrid (+6,4%) y Castilla-La Mancha (+5,7%).

Por su parte, los menores incrementos interanuales en el séptimo mes del año se registraron en Baleares (+0,4%), Extremadura (+2,3%) y Navarra (+2,7%).

EL EMPLEO SÓLO BAJA EN CANTABRIA

Por su parte, la ocupación en el sector servicios aumentó en tasa interanual en 16 regiones, destacando los incrementos de Canarias y Extremadura (+2,6% en ambos casos), La Rioja (+2,2%) y Comunidad Valenciana (+1,9%).

Por contra, Cantabria fue la única comunidad autónoma donde cayó la ocupación respecto al mismo mes de 2025 (-0,9%), mientras que en Baleares, Navarra y Castilla-La Mancha presentaron los repuntes más moderados (+0,4% en los tres casos).