Vox carga contra la "voracidad legislativa" de Bruselas y propone una simplificación normativa a escala europea

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado la "voracidad legislativa" de la Unión Europea y ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que propone llevar a cabo una simplificación normativa a escala comunitaria que vaya más allá de los paquetes de simplificación "ómnibus".

Con esta iniciativa que se ha registrado para su debate en la Comisión de Industria y Turismo, los de Santiago Abascal piden "poner fin al aumento desmesurado de la actividad legislativa comunitaria" e impulsar en su lugar un amplio y efectivo proceso de simplificación normativa.

Vox argumenta que es necesario poner freno a la sobrerregulación europea con el fin de preservar la actividad industrial y el empleo. En opinión del grupo parlamentario, la Unión Europea ha sufrido durante los últimos años un proceso de aumento desmesurado de su actividad legislativa, de modo que la UE adoptó alrededor de 13.000 actos legislativos, mientras que el Congreso de Estados Unidos aprobó aproximadamente 5.000 actos legislativos.

La formación denuncia que la sobrerregulación en Europa está "imponiendo costes adicionales considerables a las empresas, perjudicando gravemente a las pymes y favoreciendo indirectamente a las compañías no europeas, que no están sujetas a las mismas condiciones".

CONTRA LAS DIRECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD

Vox apunta en concreto a las directivas europeas sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. El partido alega que ambas directivas perjudicarán a más de 1.000 compañías solamente en España, las cuales tendrán que destinar más de un millón de euros al año para cumplir con las exigencias burocráticas derivadas de las mismas.

En este sentido, Vox pide la derogación de las dos directivas y reforzar la realización de evaluaciones de impacto con el fin de evaluar las repercusiones de las nuevas iniciativas comunitarias y contribuir de esta manera a la reducción de la carga administrativa que pesa sobre las empresas europeas.

"Resulta imperativo que España trabaje y presione en el seno de las instituciones europeas con el fin de poner freno a la desmesurada producción normativa comunitaria", remacha Vox.