Accenture y OpenAI firman un acuerdo para impulsar la adopción de sistemas de IA agéntica en las empresas

Archivo - Imagen de recurso sobre la IA semántica. - GNOSS - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma de servicios profesionales Accenture y la 'startup' de inteligencia artificial OpenAI han anunciado este lunes un acuerdo de colaboración para ayudar a las empresas incorporar sistemas de IA agéntica en sus operaciones diarias.

Como parte del mismo, Accenture equipará a decenas de miles de sus profesionales con ChatGPT Enterprise utilizándolo tanto consultoría, operaciones y entrega de servicios, lo que, a su vez, ayudará a OpenAI a escalar sus capacidades para el ámbito empresarial.

El programa permitirá compañías de servicios financieros, salud, sector público y 'retail' transformar los procesos heredados en flujos de trabajo impulsados por IA. OpenAI y Accenture también colaborarán en cuestiones de atención al cliente, cadenas de suministro, finanzas o recursos humanos.

"Al combinar las tecnologías revolucionarias de OpenAI con la profunda experiencia sectorial y funcional de Accenture y nuestras capacidades globales de 'delivery', aceleraremos la reinvención empresarial y los resultados de negocio para nuestros clientes", ha afirmado la presidenta y consejera delegada de Accenture, Julie Sweet.

"Accenture desempeña un papel clave en ayudar a las compañías a adoptar las tecnologías que definen cada nueva era, y estamos encantados de asociarnos para acelerar la transformación con IA en las grandes empresas", ha indicado, por su parte, la consejera delegada de Aplicaciones en OpenAI, Fidji Simo.