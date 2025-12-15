Acciona Energía construirá dos nuevos parques eólicos en Sudáfrica con una capacidad total de 194 MW

Archivo - Planta fotovoltaica de Acciona Energía - ACCIONA ENERGÍA - Archivo

Acciona Energía iniciará en las próximas semanas la construcción de dos nuevos parques eólicos en Sudáfrica, con una capacidad total de 194 megavatios (MW), según ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

La energía generada por ambos proyectos, de nombres Zen y Bergriver, será suministrada a Etana Energy, uno de los principales comercializadores de energía del país, durante los primeros 20 años de operación.

Ubicados entre Gouda y Saron, en la provincia del Cabo Occidental, ambos parques producirán alrededor de 580 gigavatios por hora (GWh) de electricidad renovable al año.

Esta energía abastecerá a diversos clientes de Etana Energy, entre ellos Growthpoint, V&A Waterfront en Ciudad del Cabo, Tharisa Minerals, Petra Diamonds y Autocast.

Los parques eólicos serán propiedad de Acciona Energía (51%) y de una sociedad conjunta entre H1 Capital y Chariot Limited (49%), ambas compañías especializadas en el desarrollo e inversión en proyectos de energía renovable, según ha explicado la compañía.

Está previsto que la construcción comience en las próximas semanas, con la puesta en marcha programada para mediados de 2027.

Acciona Energía se encargará de la construcción, mientras que Nordex, uno de los principales fabricantes europeos de aerogeneradores, suministrará las turbinas y asumirá las tareas de operación y mantenimiento una vez finalizadas las obras.

"Estos proyectos ponen de relieve la creciente liberalización del sector eléctrico en Sudáfrica, donde los consumidores privados recurren cada vez más a comercializadores de energía como Etana para adquirir electricidad renovable, en un claro avance hacia un mercado energético más abierto, competitivo y diversificado", ha subrayado Acciona Energía.

Según la compañía, la electricidad suministrada por estos proyectos evitará la emisión de unas 600.000 toneladas de CO2 al año, el equivalente a retirar más de 225.000 vehículos térmicos de las carreteras, "contribuyendo así a los esfuerzos de descarbonización del país".