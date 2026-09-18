Acciona, Ferrovial, Sacyr, OHLA, y Elecnor pujan por las primeras obras de ampliación de Barajas

Archivo - Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las principales constructoras del país y diversos grupos especializados han presentado sus ofertas para ejecutar las dos primeras grandes obras de la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en las terminales T4 y T4S, cuya licitación supera los 146 millones de euros.

Estas actuaciones forman parte de la hoja de ruta de Aena para modernizar las instalaciones e incrementar la capacidad del recinto hasta los 90 millones de pasajeros anuales, un proyecto global que contempla un desembolso superior a los 4.000 millones de euros en los próximos años.

Para la ampliación de la Plataforma Norte de la Terminal T4, la obra con mayor presupuesto al alcanzar los 89,97 millones de euros y un plazo de ejecución de 35 meses, han presentado propuestas firmas como Acciona Construcción, Obrascon Huarte Lain, Sacyr Construcciones y Vías y Construcciones.

A ellos se suman las alianzas formadas por Ferrovial Construcción junto a Padecasa Obras y Servicios, la alianza entre Matias Arrom Bibiloni, Sampol Ingeniería y Obra y Coexa, y el consorcio integrado por Compañía General de Construcción Abaldo, BIC Restauración y conservación, Infra Conel y Llorente Electricidad.

Este proyecto permitirá crear nuevas posiciones remotas de estacionamiento de aviones, ampliar las calles de rodaje y desplegar canalizaciones hacia la nueva subestación eléctrica del complejo.

A estos trabajos se suma la ejecución de obras para la creación de viales de urbanización, conducciones o galerías, entre otras, y la reubicación tanto de la Planta Separadora de Hidrocarburos (PSH) como del aparcamiento de Pabellón de Estado. Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 35 meses, se desarrollarán en cinco fases para facilitar su integración con la operativa aeroportuaria.

Por su parte, la licitación para la ampliación del Dique Sur de la Terminal T4S, valorada en 56,5 millones de euros y con un periodo de desarrollo de 24 meses, ha atraído de nuevo el interés de Acciona Construcción, Obrascon Huarte Lain, Sacyr Construcciones y Vías y Construcciones, a las que se unen Eiffage Infraestructuras y Elecnor Servicios y Proyectos.

También compiten en esta partida los proyectos en consorcio formados por Matias Arrom Bibiloni, Sampol Ingeniería y Obra y Avintia Proyectos y Construcciones, así como la unión entre Compañía General de Construcción Abaldo y Gestión y Ejecución Obra Civil.

El Diseño Funcional desarrollado por Aena para la Ampliación de las Terminales T4- T4S y zonas asociadas concluye la necesidad de dotar de un mayor número de posiciones para el tráfico no Schengen; por ello, se ampliará el dique y procesador del T4S hacia el norte, según la configuración arquitectónica actual, y modificará la zona de embarque existente en el sur del dique de T4S.

El proyecto define la prolongación del Dique Sur en 36 metros, manteniendo la integridad arquitectónica del conjunto terminal, lo que permitirá incorporar tres nuevas posiciones de contacto con nuevas pasarelas de embarque, aumentando así la superficie de embarque en la planta P10 del terminal y mejorando la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa.