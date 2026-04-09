Acciona rehabilitará una de las principales potabilizadoras de Puerto Rico por 131 millones de euros

Archivo - Logotipo de Acciona en la sede de Madrid, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acciona se ha adjudicado un contrato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) para rehabilitar la planta potabilizadora de Sergio Cuevas, una de las principales del país, por 152 millones de dólares (131 millones de euros).

El proyecto consiste en restaurar los daños causados en la planta por los huracanes en 2017, mejorando y optimizando las operaciones para proporcionar mayor resistencia a la instalación existente, construida en 1948 y que actualmente capta el agua desde la Presa de Carrizo, en el río Loíza.

La rehabilitación, que se llevará a cabo en unos cuatro años, incluye actuaciones de mejora sobre la línea de agua, en la línea de fangos y sobre los sistemas de dosificación, así como sobre la propia edificación y su urbanización.

El proyecto beneficiará a unos 190.000 hogares de los municipios de Carolina, San Juan, Loíza, Gurabo, Juncos, Canóvanas y Trujillo Alto, todos ellos enmarcados en el área metropolitana de San Juan.

Tras las obras, la planta alcanzará una capacidad de tratamiento de 305.000 metros cúbicos diarios, según explica Acciona en un comunicado, en el que también detalla que la obra está financiada por la AAA y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Acciona ya ejecuta actualmente dos proyectos de agua en Puerto Rico: la construcción y rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable de Enrique Ortega, que abastece a 114.000 hogares de la región de San Juan; y la potabilizadora Culebrinas, que beneficia a unas 18.500 familias de la región de Aguadilla.

Anteriormente, la compañía española presidida por José Manuel Entrecanales también ejecutó la ETAP Fajardo, que da servicio a unos 160.000 habitantes de los municipios de Fajardo, Ceiba y Luquillo.