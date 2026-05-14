Las acciones de Cerebras repuntan un 90% en su debut en bolsa con un precio de 185 dólares

El fabricante estadounidense de chips de IA Cerebras celebras su salida a Bolsa. - CEREBRAS

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del fabricante estadounidense de chips de IA Cerebras han incrementado un precio alrededor de un 90% instantes después de que la compañía se estrenara en la bolsa de Nueva York con un precio de 185 dólares (158 euros). Así, el precio de los títulos ronda los 350 dólares (300 euros), lo que supone una capitalización de la empresa de unos 100.000 millones de dólares (85.625 millones de euros).

Con la oferta pública inicial para su salto al parqué, Cerebras ha recaudado 5.550 millones de dólares (4.752 millones de euros), a los que podrían añadirse unos 800 millones de dólares (685 millones de euros) más, en caso de que los suscriptores ejerzan su derecho a compra de 4,5 millones de acciones adicionales.

Cerebras se sitúa como una de las compañías en crecimiento competidora de Nvidia en el mercado de los chips y de la infraestructura de centros de datos y, según informa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), ha incrementado sus ingresos en un 75% durante 2025, hasta los 510 millones de dólares (unos 435 millones de euros).

Asimismo, la compañía ha firmado durante los últimos meses importantes acuerdos con grandes compañías como Amazon con la que anunció una alianza para el uso de sus chips con el objetivo de desarrollar 'software' de IA, siendo una de las primeras grandes empresas en anunciar la utilización de los productos de la empresa.

Con esta salida a bolsa, se abre un periodo en el que otras grandes empresas del sector de la IA podrían dar el paso a los mercados bursátiles, lo que está generando gran expectación entre los inversores. La demanda de títulos de Cerebras en su oferta inicial superó en 20 veces el número de acciones disponibles.

Compañías como SpaceX, OpenAI o Anthropic valoran el salto al parqué para los próximos meses.