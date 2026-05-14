Telefónica reduce un 68% sus pérdidas hasta marzo tras desinvertir en Latam y confirma previsiones anuales

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid (España)- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha reducido un 68,4% sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de este año, hasta 411 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 1.304 millones de euros que se anotó en el mismo periodo de 2025, tras desinvertir en Latinoamérica, y ha confirmado sus previsiones para 2026, según ha informado la compañía.

En este contexto, el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas, que recoge el resultado recurrente de las operaciones que consolidan en el grupo, alcanzó los 482 millones entre enero y marzo de 2026.

Por su parte, el beneficio neto no ajustado de las operaciones continuadas se situó en 386 millones de euros, mientras que el resultado neto de las operaciones discontinuadas reflejó unas pérdidas de 798 millones de euros, derivadas, fundamentalmente, del impacto de las operaciones de venta realizadas en Chile, Colombia y México.

Por otro lado, la empresa española generó unos ingresos de 8.127 millones de euros hasta marzo, con un crecimiento interanual del 0,8% en tipos de cambio constantes y del 0,4% en términos corrientes.

En el primer trimestre de 2026, y por el efecto de la estacionalidad habitual de comienzos de año, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas de la 'teleco' presidida por Marc Murtra se situí en 333 millones de euros.

Además, la deuda financiera neta se redujo en cerca de 1.500 millones de euros en el trimestre, hasta 25.342 millones al cierre de marzo, y la ratio de endeudamiento bajó a 2,72 veces.

La inversión del grupo en el primer trimestre se ha situado en 866 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo de 2025 a tipos de cambio constantes, lo que sitúa la inversión sobre ingresos en el 10,7%, dentro del objetivo fijado para el conjunto del año.

Telefónica continuó en el primer trimestre del año con el proceso de desinversión en Hispanoamérica, tras cerrar las salidas de Colombia y Chile y firmar, a comienzos de abril, la venta de Telefónica México, sujeta a determinadas condiciones de cierre, entre ellas las autorizaciones regulatorias pertinentes, mientras la salida de Venezuela sigue pendiente.

En España, Telefónica prolongó su fortaleza comercial con más de 16 millones de líneas de contrato móvil, situó el 'churn' --tasa de abandono de clientes-- en mínimos históricos y aceleró su crecimiento con un incremento interanual del 2% tanto en los ingresos como en el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado.

CONFIRMA PREVISIONES Y DIVIDENDO

La 'teleco' ha señalado que las "sólidas" cifras del primer trimestre del año la sitúan en la senda de cumplir sus objetivos financieros establecidos para el conjunto del ejercicio.

Estas metas, definidas en términos constantes, consisten en un crecimiento de los ingresos y del Ebitda ajustado de entre el 1,5% y 2,5% interanual, un aumento del flujo de caja operativo después de arrendamientos (OpCFaL) ajustado por encima del 2% interanual, una ratio de inversión sobre ingresos de en torno al 12%, un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento hacia el objetivo de 2028.

Además, los resultados del primer trimestre del ejercicio le han permitido confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo para 2026, pagadero en junio de 2027.

En cuanto al segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción y ya aprobado por los accionistas en la junta celebrada a finales de marzo, se abonará el próximo 18 de junio.