Las acciones de Coca-Cola Europacific Partners caen un 5,45% pese a ganar un 5,8% en el primer semestre

Archivo - Coca-Cola y Mundial de fútbol - Leonardo Ramirez/eyepix via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) han caído más de 5% en la sesión bursátil de este martes, después de presentar los resultados del primer semestre donde han registrado un beneficio neto contable de 991 millones de euros, un 5,8% más, y reafirmar sus previsiones para este ejercicio.

En concreto, los títulos de la multinacional de bebidas se han dejado un 5,45% en esta jornada, hasta alcanzar un precio de 90,9 euros por acción.

La cifra de negocios de la multinacional de bebidas ascendió a 10.724 millones de euros en la primera mitad del ejercicio, lo que supone un crecimiento del 4,4%. El volumen de ventas comercializado creció un 5,6%, hasta los 2.041 millones de cajas unidad, apoyado por la solidez del portafolio en refrescos sin azúcar (+10%), bebidas energéticas (+18,6%) e hidratación, así como por la activación comercial vinculada al Mundial de fútbol.

Durante el primer semestre, el desempeño del negocio de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) en Iberia (España, Portugal y Andorra) reflejó un crecimiento sólido tanto en ingresos como en volumen. Así, alcanzó unos ingresos de 1.639 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

"Aunque el entorno de consumo sigue siendo complejo y el impacto total de la situación en Oriente Próximo continúa siendo incierto, nuestros resultados del primer semestre demuestran la resiliencia de nuestro negocio y la fortaleza de nuestro modelo de crecimiento", ha destacado el consejero delegado de Coca-Cola Europacific Partners, Damian Gammell.

De cara a este año, la compañía de bebidas reafirma sus previsiones y estima un crecimiento de sus ingresos del 3% al 4%, al tiempo que estima que sus ganancias operativas aumentaran un 7%, aproximadamente.

"Reiteramos nuestras previsiones para el conjunto del ejercicio y mantenemos el foco en nuestras prioridades estratégicas: incrementar la presencia de nuestros equipos de frío, captar más clientes y acelerar el crecimiento en Filipinas e Indonesia. Seguimos gestionando el 'mix' precios, las promociones, los gastos y la productividad de nuestras operaciones, al tiempo que realizamos inversiones récord, especialmente en inteligencia artificial (IA), tecnología y cadena de suministro, para impulsar el crecimiento futuro", ha señalado de cara al futuro.