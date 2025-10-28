Las acciones de Indra superan la cota de los 50 euros en la antesala de su consejo y de presentar resultados

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cotización de Indra se anotaba en torno a las 13.00 horas de este martes un avance del 2,86% que hacía que las acciones de la compañía superasen la cota de los 50 euros y se asomasen ya a la de los 51 euros por título (50,875 euros, en concreto), un impulso bursátil que se produce en la antesala de la reunión de su consejo de administración, que tendrá lugar este miércoles, 29 de octubre, y de la presentación de sus resultados hasta septiembre (el 30 de octubre).

La compañía prolonga así su destacable avance bursátil en octubre, dado que en lo que va de mes sus acciones acumulan una revalorización del 33%, lo cual ha provocado que su capitalización bursátil ronde ya los 9.000 millones de euros (8.737 millones de euros al cierre de la sesión del lunes), el triple que los 3.000 millones de euros con los que comenzó el año.

De hecho, en lo que va de octubre la compañía ha añadido 2.000 millones de euros a su capitalización, una cifra que se puede incrementar en torno a 200 millones de euros si el impulso registrado hasta la media sesión de este martes se mantiene en el mismo nivel hasta el cierre de la jornada.

El despegue bursátil de Indra se produce en paralelo a los vientos de cola que impulsan el sector de la defensa y que, en el caso de la compañía, se ha traducido en la adjudicación de miles de millones de euros en préstamos públicos al 0% de interés para desarrollar programas de modernización militar en España.

A ello se suma que la reunión del consejo de administración de Indra de este próximo miércoles se producirá a la expectativa de concretar qué sucede con la renovación del mandato de seis de sus vocales.

En concreto, este martes finalizan los mandatos de cinco vocales independientes (Virginia Arce, Belén Amatriain, Coloma Armero, Olga San Jacinto y Bernardo Villazán), además del de Juan Moscoso, uno de los dos consejeros dominicales con los que cuenta la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Indra.

Sobre ello, se especula con la posibilidad de que se produzcan movimientos entre los independientes a fin de allanar el camino de la fusión de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de la que el presidente de Indra, Ángel Escribano, es copropietario junto con su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano, que también tiene un asiento en el consejo de administración de Indra.

Por otro lado, se presupone que en la reunión también se abordará el cierre de la adquisición de Hispasat, una operación valorada en 725 millones de euros y que también supondrá que Indra tomará el control de Hisdesat, la rama de satélites militares de la compañía.

La operación ya ha sido notificada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se prevé que será aprobada por el regulador en primera fase, tal y como ha reconocido de forma reciente el propio Ángel Escribano, que ha afirmado que confía en que la transacción se cierre en noviembre.

En ese sentido, cabe recordar que el consejero delegado de Hisdesat, Miguel Ángel García Primo, reconoció a Europa Press la semana pasada que la empresa trabaja en la potencial construcción de un tercer satélite de comunicaciones militares tras el lanzamiento exitoso de los SpainSat NG I y II, un proyecto que rondaría los 1.000 millones de euros durante toda su vida útil.