Los accionistas de Talgo aprueban la reestructuración que da entrada a Estado y Gobierno vasco en su capital

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Talgo han dado el visto bueno al plan de reestructuración que permitirá la salida del capital del fondo británico Trilantic y la entrada de Sidenor, junto con la aportación de fondos por parte del Estado y del Gobierno vasco, que también se convertirán en accionistas de la compañía.

En una junta extraordinaria celebrada este viernes con un quórum del 58,4%, los accionistas han aprobado con más del 97% de los votos a favor todos los puntos del orden del día que permitirán acometer el nuevo esquema de financiación de la compañía.

El presidente de la compañía, Carlos Palacio Oriol, que será sustituido próximamente, ha defendido que estos acuerdos han sido "indispensables" para preservar el futuro de la compañía y proteger tanto a accionistas como a los trabajadores, clientes y acreedores.

En un comunicado posterior, la empresa ha lamentado los dos años de negociaciones que han transcurrido desde que Trilantic abriese la puerta a salir del capital, incluyendo la negativa del Gobierno a la compra de Talgo a través de una OPA por parte de una empresa húngara, una decisión que Pegaso, el vehículo en el que estaba presente tanto Trilantic como los Oriol, recurrió a la justicia.

"Durante este tiempo, el desarrollo de la actividad ordinaria de la sociedad y de Grupo Talgo se ha visto afectada de forma muy negativa. La ausencia de un marco accionarial estable ha generado reveses en la gestión y han deteriorado de manera significativa la posición competitiva, económica y financiera de la sociedad", argumenta.

La compañía resalta así los efectos negativos derivados de la incertidumbre provocada por los cambios accionariales. Además, la oferta húngara ascendía a 5 euros por acción, frente a los 4,25 euros en los que Trilantic venderá su participación finalmente.

En la junta de este viernes se ha aprobado un aumento de capital de 45 millones de euros, la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por 30 millones de euros, la emisión de otros 750 bonos convertibles de 75 millones y la formalización de contrato de financiación sindicado de hasta 770 millones de euros y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.

Por otra parte, se ha reducido el número de miembros del consejo de administración a ocho. En este sentido, la SEPI --como futuro nuevo accionista-- ha propuesto a Juan Antonio Sánchez Corchero, actual presidente de la patronal alavesa (SEA), como nuevo consejero dominical en Talgo.