El aceite de girasol, el de oliva y los huevos, los alimentos que más se encarecen en noviembre, según Facua

Archivo - Una persona echa aceite de una aceitera, a 21 de junio de 2024, en Barcelona, Cataluña. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aceite de girasol (3,6%), los huevos (2,6%) y el aceite de oliva (2,6%) son los tres alimentos básicos que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes, según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción.

La organización ha exigido la apertura de un expediente sancionador a los supermercados debido a subidas de márgenes en precios como el del aceite de oliva, recordando que deben acreditar si ha implicado aumentos en sus márgenes de beneficio.

En concreto, el estudio analiza la evolución de los precios entre principios de octubre y principios de noviembre de 2025 en ocho cadenas y en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol.

Durante el último mes, el litro de aceite de girasol ha experimentado de media un incremento de precio del 3,6%, y la mayor subida se ha registrado en la marca Koipesol en Alcampo, donde ha pasado de estar en oferta a 1,58 euros en octubre a 1,98 euros en noviembre (un 25,3% más).

Por su parte, la docena de huevos medianos se han encarecido de media un 2,6% en las últimas semanas, y la subida más acusada se ha dado en Aldi, con un 19,2% de incremento en su marca propia (de 2,60 en octubre a 3,10 euros en noviembre).

Además, el aceite de oliva es un 2,6% más caro de media que hace unas semanas, mientras que la mayor subida se ha dado en la marca Oleoestepa en Hipercor, donde ha pasado de 7,89 euros en octubre a 9,19 euros en noviembre (un 16,5% más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las lentejas pardina (un 0,3% de media) y el 'brik' de leche entera (un 0,06%).

En cambio, los champiñones laminados son el único alimento de los analizados en noviembre que mantienen un precio idéntico al mes anterior.

Asimismo, entre los alimentos que cuestan de media en noviembre menos que en octubre está la harina de trigo (-0,1%), los macarrones (-0,3%), el arroz redondo (-0,3%), los ajos (-1,5%), las patatas (-2,6%), las cebollas (-3,5%), las zanahorias (-4,7%), las manzanas golden (-7,1%), las lechugas iceberg (-8,3%), las peras conferencia (-9,3%), las naranjas (-9,6%), los limones (-16,5%) y las uvas blancas sin pepitas (-20%).

LOS HUEVOS LIDERAN LA SUBIDA INTERANUAL

En el último año, los huevos medianos son el alimento que más ha aumentado de precio (un 34% de media), y donde más se ha encarecido este producto entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 ha sido en Lidl y Aldi, donde la docena de sus marcas propias ha pasado de 2,02 a 3,10 euros (un 53,5% más).

Los limones cuestan actualmente un 14,4% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las patatas ha sido del 12,9% en este mismo periodo.

También ha registrado un aumento de precio las cebollas (un 9,8%), el aceite de girasol (9,8%), los ajos (un 7,7%), las zanahorias (un 5,6%), la leche entera (un 4,4%), los champiñones laminados (un 2,4%), el arroz redondo (un 2,0%), los macarrones (un 1,7%), la harina de trigo (un 1,6%) y las naranjas (un 0,6%).

Por el contrario, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año, lo ha hecho de media un 41,5%; las uvas blancas sin pepitas acumulan una bajada del 23,8%, las peras conferencia han bajado un 6,%; las lechugas iceberg, un 3,6%; y las lentejas pardina, un 0,4% en los últimos 12 meses.