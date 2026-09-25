Acerinox obtiene el certificado 'Fair Tax' internacional sobre transparencia y justicia fiscal

Archivo - Fachada del edificio de Acerinox, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Acerinox ha obtenido el sello 'Fair Tax Mark', de la Fundación Fair Tax, sobre transparencia fiscal y justicia tributaria, con lo que se convierte en la primera empresa siderúrgica del mundo y la cuarta compañía española en lograrlo, según ha anunciado este viernes.

Acerinox, que alcanzó una contribución tributaria en 2025 de 523 millones de euros en los más de 80 países en los que está presente, se suma a las españolas Iberdrola, Repsol y Amadeus y eleva a 275 las empresas internacionales de distintos sectores que cuentan con esta acreditación.

Esta evalúa la transparencia --la publicación detallada de los impuestos pagados en cada país donde opera la compañía--, certifica las buenas prácticas --como el alejamiento de estructuras de elusión fiscal agresiva o paraísos fiscales-- y promueve la justicia tributaria, explica en un comunicado.

"El certificado Fair Tax refleja nuestro firme compromiso con la fiscalidad responsable, apostando por el desarrollo de un gobierno corporativo ético y transparente", ha declarado el CEO de Acerinox, Bernardo Velázquez, quien defiende que los impuestos son "una herramienta fundamental para crear valor a la sociedad en su conjunto".

Por su parte, el director sénior de calificaciones de la Fair Tax Foundation, Greg Yates, da la bienvenida al fabricante y afirma que "el compromiso de Acerinox con una conducta fiscal responsable transmite un mensaje contundente sobre el papel que pueden desempeñar las grandes empresas multinacionales a la hora de generar confianza y contribuir de forma justa a las sociedades en las que operan".

La Fair Tax Foundation es una organización sin ánimo de lucro que promueve la justicia fiscal y la transparencia en las prácticas tributarias de las empresas, con lo que busca alentar y reconocer a las organizaciones que pagan la cantidad adecuada de impuesto de sociedades.