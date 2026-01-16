ACS repartirá un dividendo flexible de 0,457 euros el próximo 5 de febrero o una nueva acción por cada 203

Archivo - Sede de ACS en Madrid - ACS - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de ACS ha fijado en 0,457 euros el próximo dividendo que entregará en efectivo el 5 de febrero y en una nueva acción por cada 203 títulos el canje que recibirán los accionistas que escojan esta opción.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha informado de que el número máximo de acciones a emitir en la ampliación de capital necesaria para la entrega de las nuevas acciones será de 1.338.249, por lo que el importe máximo llegará a los 125 millones de euros, dependiendo de la proporción de accionistas que finalmente escoja esta opción frente al efectivo.

El calendario establecido por el consejo fija el 21 de enero como el comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo, así como la fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a participar en esta ejecución.

Así, el 28 de enero finalizará el plazo para solicitar la retribución en efectivo y el 4 de febrero el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. El 5 de febrero se cobrará el dividendo, mientras que el 13 de febrero comenzarán a cotizar las nuevas acciones.

El dividendo se pagará con cargo a reservas voluntarias, caja que ahora asciende a 6.962 millones de euros. El último reparto tuvo lugar en julio del año pasado, en ese caso complementario, que ascendió a 1,557 euros por acción.

El dividendo equiparable al anunciado ahora se entregó en febrero del año pasado y ascendió a 0,454 euros, por lo que se mantiene prácticamente en el mismo nivel. En ese momento hacían falta 104 acciones para recibir un nuevo título y ahora 203, debido a que el precio de la acción ha pasado de unos 50 euros a casi 100 ahora, el doble. De ahí que la rentabilidad del dividendo del año pasado rondara el 1% y la de este año se sitúe por debajo del 0,5%, todo ello teniendo en cuenta el precio actual de las acciones.

Hasta septiembre de 2025, ACS obtuvo un beneficio neto atribuible de 655 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al mismo periodo del año anterior, tras aumentar un 23,7% sus ingresos, hasta los 36.753 millones de euros.