Aena asegura que la red de aeropuertos españoles seguirá bajo un sistema integrado

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aena ha recordado este viernes la solidez del marco legal y constitucional que ampara al actual sistema aeroportuario español tras las manifestaciones realizadas por uno de sus accionistas relevantes, TCI Fund, y las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre una posible participación de las comunidades autónomas en la gestión de aeropuertos de interés general.

La compañía ha señalado en un comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que desde la publicación de su comunicación oficial del 30 de julio de 2024 ha mantenido un seguimiento "atento, constante y pormenorizado" de cualquier posible decisión en este ámbito, con el objetivo de analizar sus eventuales repercusiones.

En este periodo, Aena ha trasladado a las administraciones públicas la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos, que considera fundamental para la economía española, así como los derechos de sus accionistas y la necesidad de respetar la estructura societaria vigente.

La empresa ha destacado que preservar el modelo actual resulta "especialmente relevante" en un momento en que afronta un ciclo de fuertes inversiones para modernizar y ampliar las infraestructuras aeroportuarias, esenciales --según recalca-- para el desarrollo económico y social del país en las próximas décadas.

Asimismo, Aena ha precisado que, a día de hoy, no tiene constancia de ninguna propuesta o proyecto político que haya alcanzado un grado de concreción que requiera una actuación por parte de la sociedad. En todo caso, advierte de que cualquier iniciativa que así lo hiciera recibiría una respuesta "inmediata y contundente".

La compañía ha reafirmado su compromiso de continuar vigilante y, en caso necesario, adoptar las medidas oportunas en defensa de la legalidad vigente, de su interés societario y de los derechos de todos sus accionistas, tanto públicos como privados.